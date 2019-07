Waloryzacja rent i emerytur. Seniorzy mogą spodziewać się rekordowej podwyżki świadczeń w 2020 r.

Kolejna waloryzacja rent i emerytur zaplanowana została na marzec 2020 r. Podwyżka świadczeń rekompensuje seniorom m.in. inflację. Do wyliczenia jej wskaźnika analizowane się dwa główne czynniki. Realny wzrost płac, dane o realnym wzroście płac pracowników oraz inflacja w gospodarstwach emeryckich.

Waloryzacja rent i emerytur w 2020 r. Zapowiada się rekordowa podwyżka świadczeń?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur zamknie się na poziomie 3,24 proc. Przy średniej emeryturze daje to ok. 67 zł podwyżki co miesiąc.