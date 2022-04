Ważny głos niemieckich polityków z kolacji rządzącej. Chcą embarga na rosyjską ropę

Niemieccy parlamentarzyści z koalicji rządowej, którzy w tym tygodniu spotkali się z ukraińskimi deputowanymi we Lwowie , opowiedziało się za dalszymi dostawami broni dla Ukrainy, jak najszybszym wstrzymaniem importu rosyjskiej ropy i z a "jasną perspektywą w UE dla Ukrainy" .

Roth, Strack-Zimmermann i Hofreiter odbyli we Lwowie rozmowy z członkami ukraińskiego parlamentu.

"Była to najwyższej rangi wizyta (przedstawicieli władz) Niemiec na Ukrainie od początku wojny" – podkreśla agencja dpa.

Parlamentarzyści z Niemiec poruszeni wizytą w Ukrainie

Politycy uznali też, że niedobrze się stało, że nie doszło do wizyty prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Kijowie. "Teraz ważne jest, by pozostawać w kontakcie" - zaznaczyli. Strona ukraińska przekazała, że chętnie gościłaby u siebie kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który jednak na razie nie planuje wyjazdu do Ukrainy.