Ważny krok Mołdawii w drodze do Unii Europejskiej

Premier Mołdawii Natalia Gavrilita powiedziała, że piątek jest "dniem historycznym" dla jej państwa. Mołdawia wysłała do Brukseli odpowiedź na kwestionariusz związany z jej kandydaturą do Unii Europejskiej. Odpowiedzi zawarte w tym dokumencie mają pomóc w formalnym nadaniu Mołdawii statusu państwa kandydującego do UE.