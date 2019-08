Wciąż brakuje leków. "Żyjemy w ciągłej obsesji"

– Jeśli w hurtowniach zaczyna brakować danego leku, zamawiamy go w większej ilości, kiedy tylko się pojawi, ponieważ nie wiemy, czy jest to chwilowy, czy dłuższy brak - mówi farmaceutka Marta Danek.

- Dzień zaczynam od polowania. Mam listę potrzebnych leków i sprawdzam, co jest dostępne w hurtowaniach. Robię to on-line, ponieważ czasami jest już za późno zanim zdążę zadzwonić - dodaje.

Zespół ma na bieżąco kontrolować to, co dzieje się w aptekach. Mają się w nim znaleźć przedstawiciele ministerstwa, lekarzy, izby aptekarskiej oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Wszystko po to, by do podobnych sytuacji nie dopuścić.