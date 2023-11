Wciąż źle, ale lepiej od prognoz. Nowe dane o gospodarce Europy

PMI Niemiec powyżej oczekiwań

Do odczytów odniósł się analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki. "Nastroje w przemyśle 4. miesiąc z rzędu ulegają poprawie. Indeks PMI w listopadzie rośnie z 40,8 do 42,3 pkt. Wskaźnik wciąż przybiera recesyjne wartości, ale przebił najwyższą z prognoz. Pozytywnie należy postrzegać zwłaszcza odbicie nowych zamówień (z 35,8 do 39 pkt)" - napisał w mediach społecznościowych.

PMI Francji lekko rozczarowuje

W przypadku usług mamy co prawda wzrost o 0,1 pkt (najnowszy odczyt to 45,3 pkl), ale wynik jest gorszy od prognoz. Te wskazywały na nieco większe ożywienie, które powinno osiągnąć 45,6 pkt.

Strefa euro wychodzi z impasu

Znamy też dane dla całej strefy euro. I w tym wypadku eksperci spodziewali się niezanczego ale jednak wzrostu. Zgodnie z ich prognozami PMI dla przemysłu powinno wzrosnąć z poziomi 43,1 do 43,4 pkt, a PMI dla usług z poziomu 47,8 do 48 pkt.

Jak interpretować powyższe dane? Najlepiej opisują je słowa dra Cyrus de la Rubii, eksperta S&P. Według nieg o Gospodarka strefy euro to "sanie, które zjechały na sam dół doliny", a niemiecka to "samolot, który szykuje się do przyziemienia". Zdaniem eksperta są szanse, że ożywienie gospodarcze jednak nadejdzie. O tym, czy jest na to szansa, dowiemy się na początku grudnia, gdy pojawią się kolejne dane dotyczące gospodarek strefy euro.