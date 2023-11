Nowy "chory człowiek Europy" ma duży problem. Kolejne niepokojące dane

Niemcy odnotowały we wrześniu spadek produkcji przemysłowej na poziomie -3,7 proc. rok do roku i -1,4 proc. miesiąc do miesiąca. Oba odczyty są gorsze od prognoz. Ekonomiści spodziewali się wyniku rocznego na poziomie 2,7 i miesięcznego wynoszącego -0,1 proc.