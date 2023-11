Fala odczytów z europejskich gospodarek. Większość ma ten sam problem

Gospodarka strefy euro to "sanie, które zjechały na sam dół doliny", a niemiecka to "samolot, który szykuje się do przyziemienia". W tak obrazowy sposób dr Cyrus de la Rubia, ekspert S&P komentuje złe dane o PMI dla przemysłu. Załamanie wciąż jest widoczne. Kiedy może nastąpić odbicie?