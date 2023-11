Polski przemysł ma jeden poważny problem. "Najgorzej w historii"

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku wyniósł 44,5 pkt. wobec 43,9 pkt. we wrześniu - podał S&P Global. Wynik poniżej 50 punktów oznacza dekoniunkturę i złe prognozy dla gospodarki.

PMI dla przemysłu w Polsce. Dane S&P

Jak czytamy w raporcie S&P, w październiku warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich producentów nadal gwałtownie się pogarszały . Jest i dobra wiadomość. Drugi miesiąc z rzędu ogólny spadek koniunktury był jednak łagodniejszy, co wynikało przede wszystkim z mniej ostrego spadku liczby nowych zamówień oraz zatrudnienia - piszą autorzy raportu.

"Kontrastowało to z szybszym spadkiem produkcji, zaległości w realizacji zamówień i zakupów wynikającym z dążenia firm do ograniczenia działalności i zmniejszenia zapasów. Najnowsze dane wskazują na dalszą poprawę kondycji łańcuchów dostaw i niższe ceny zakupu środków produkcji, co przełożyło się na kolejną obniżkę cen produkcji, ponieważ firmy konkurowały o kurczącą się pulę zamówień" - dodano.