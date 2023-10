Rozłam w Zjednoczonej Prawicy. Politycy kłócą się o KPO

Po wyborach Konrad Szymański uderzył w Suwerenną Polskę. Polityk stwierdził, że Donald Tusk powinien podziękować "radykałom" Zbigniewa Ziobry, gdyż to przez nich do Polski nie płyną środki z KPO. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Sebastian Kaleta stwierdził, że ws. KPO Szymański powinien "co najwyżej milczeć".