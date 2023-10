Kiedy spłyną pieniądze z KPO? Opozycja wierzy w UE, eksperci w Dziennik Ustaw

ola 20 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nikt, absolutnie nikt z was, żaden normalny polak nie zobaczy ani jeden złotówki z KPO. Te miliardy dostanie rząd który nie rozda ich polakom przecież aby zwiekszyć konsumpcję, podaż, produkcję, popyt i poprawić nasze życie. Pieniądze pójdą na takie programy które moze realizowac firma kolegi polityka i to tak aby zarobić krocie i się wzbogacić. NA firmy doradcze żon lub znajomych polityków które doradzą na poziomie przedszkoaka jak zminić ulice lub chodnik.... i wezmą za takie cos 30 mln. I nikt tego nie skontroluje. NATOMIAST te miliardy juz zaczynacie spłacać w gigantycznym nowym opodatkowaniu jak prąd, gaz, podatek od samochodu, od balkonu itd. Czyli polskie rodziny zostaną pozbawione kolejnych 20% dochodów stając się w wiekszosci biedakami karmionymi papką propagandową jak to rząd pracuje aby w polsce było lepiej. Będziecie spłacać te miliardy płaczac ze nie stać was na buty dla dzieci, na ogrzewanie domu, będziecie robić awantury domowe ze żarówka się pali lub siedziec przy swiecach bo po prostu z sredniej krajowej przy tych opłatach będzie juz od stycznia niem ozliwym zapłacenie wszystkich rachunków i kupienie jedzenie lub tez powiedziane inaczej - utrzymanie dotychczasowego poziomu życia. Czy to bajki??? To teraz w 2 zdaniach analiza na bazie danych gus. Za 4 osobową rodzinę średnia cena rachunku za zużycie prądu w mieszkaniu 50 metrow to na dzisiaj 494 zł. Juz wiemy ze prąd drożeje o 70% od 1 strycznia a od 3 dni wzrosłu opłaty dodatkowe - kogeneracyjna itd. Czyli 100% od 1 stycznia. Zapłącicie tylko za prad 1000 zl???? Ale gaz idzie o 80% w górę, woda 56% w górę wiec jak wszystko to i inflacja wybuchnie wiec jedzenie tez.... Czy szef da wam 100% podwyżki od 1 stycznia???? Chyba nie.... nie da nawet 20%. Wiec cieszcie się z KPO. Politycy się cieszą bo zarobią - wy zostaniecie biedakami - bo głosujecie na to czyli na PO PSL PSI Lewice. Powodzenia....