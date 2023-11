Węglowa spółka w tarapatach. Chodzi o miliardy. "Katastrofa"

Pietia 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Wydobywa się mniej węgla niż zgodnie z podpisaną umową 2 lata temu ? To wycofać się w horrendalnych podwyżek pensji górników, które zostały wprowadzone w tej umowie. Chyba już kogoś pogięło, że górnicy zarabiają kosmiczne pieniądze a wydobywa się coraz mniej węgla. To jest bardziej chore niż spirala płacowa, gdzie rosną wynagrodzenia bez wzrostu wydajności. Tutaj rosną pensje a wydajność spada. To obniżyć im pensje.