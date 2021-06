Węgry odjeżdżają Polsce. Podwyżki cen wyhamowały

Przez długi czas europejscy statystycy wyraźnie różnie wyliczali skalę wzrostu cen w Polsce w porównaniu do tego co podawali krajowi urzędnicy. Eurostat szacował inflację wyżej (ze względu na różną metodologię obliczeń). Na przykład miesiąc temu wskazywał na podwyżki rzędu 5,1 proc., podczas gdy GUS podawał 4,3 proc .

Czwartkowa publikacja Eurostatu zaskoczyła. Instytucja ta poinformowała o spadku inflacji w Polsce do 4,6 proc., czyli o 0,5 pkt. proc. To wynik minimalnie niższy od wskazania GUS z wtorku, z którego wynikało, że ceny rosną w tempie 4,7 proc. w skali roku.

Czytaj więcej : Milionowe zyski polskich spółek płyną za granicę. Zobacz gdzie i do kogo

Do Polski zbliżył się w statystykach Luksemburg, w którym inflacja roczna w ciągu miesiąca skoczyła z 3,3 do 4 proc. Dalej w zestawieniu spadły Czechy, które przez długi czas notowały podobne wyniki co Polska i Węgry.