- Biorąc pod uwagę wszystkie święta i weekendy, to wolnych mamy już około 150 dni w roku. Odpoczywamy mniej więcej co trzeci dzień. Trochę za dużo, jak na kraj na dorobku, ale z ambicjami - mówi money.pl prof. Andrzej Blikle. Znany przedsiębiorca nie ma wątpliwości - takie pomysły to czysta polityka.

Koszty? "Setki milionów złotych"

Eksperci nie są pewni, ile dodatkowy dzień wolny będzie kosztował naszą gospodarkę. Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan, mówi o setkach milionów złotych. Ma jednak znacznie więcej zastrzeżeń co do nowego pomysłu polityków PiS.

Marcinkiewicz jest jedną ręką za

Są jednak ostrożni zwolennicy pomysłu. Na przykład były premier Kazimierz Marcinkiewicz. W programie "Money. To się liczy" powiedział, że jest "jedną ręką za", bo to "dobre dla pracujących ludzi". - Gdyby to było ogłoszone na przykład rok wcześniej, to każda firma mogłaby się przygotować. Ale miesiąc przed, to takie populistyczne. No ale cóż, populizm dzisiaj święci triumfy - kwituje były polityk Mateuszowi Ratajczakowi.