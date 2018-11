12 listopada wolne od pracy. Przewoźnicy: komplikacji będzie wiele

Wprowadzony na ostatnią chwilę dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy to problem dla branży transportowej. - Nie mamy jeszcze konkretnych wyliczeń, ile to dokładnie będzie nas kosztowało, ale straty będą – mówi Euzebiusz Gawrysiuk, przedsiębiorca transportowy z firmy Jar Sped, wiceprzewodniczący ZMPD.

Powody do narzekań ma choćby służba zdrowia i aptekarze. Otwarcie poddają wątpliwość zasadność przegłosowania tej ustawy handlowcy. Do głosów krytycznych dołącza się również branża transportowa i logistyczna.

Niepewność do ostatniej chwili

- Jeśli nawet nie będzie zakazu ruchu w ten dzień, to i tak komplikacji będzie wiele. Zwłaszcza wpłynie to na jazdy w kraju – stwierdza Euzebiusz Gawrysiuk. Zgodnie z regulacjami Kodeksu Pracy praca w święto jest dozwolona dla pracowników zatrudnionych w transporcie i komunikacji, ale należy im się coś w zamian.

- Pracodawca musi pamiętać, aby w przypadku pracy kierowcy w nowo ustalone święto zapewnić w zamian inny dzień wolny od pracy w ciągu bieżącego okresu rozliczeniowego. Czyli w praktyce w listopadzie przedsiębiorca będzie zobowiązany do ustalenia planowanej pracy skróconej o jeden dzień roboczy. W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, kierowcy przysługuje 100-procentowy dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy - wyjaśnia Łukasz Włoch ekspert z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Przyznaje to również Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców - chociaż kierowcy są wyłączeni z zakazu pracy, to jednak duża część pracowników innych powiązanych branż już nie. Może więc okazać się, że mimo iż ciężarówki dojadą w terminie do magazynów, to nie będzie nikogo, by je rozładować. Naraża to przewoźników na straty związane z niedotrzymaniem kontraktu - ostrzega OCRK.