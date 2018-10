12 listopada wolne. Sprawą zajmie się Senat

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 22 października, a we wtorek w zaledwie 96 minut Sejm 233 głosami uchwalił ten długi weekend z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Ustanowiony na nieco ponad 2 tygodnie przed listopadowym świętem, dodatkowy dzień wolny dla wielu pracodawców może być zaskoczeniem, wielu będzie musiało przeorganizować pracę. Kolejny dzień wolny od pracy, to również koszty dla gospodarki.

Jak wielkie? Autorzy ustawy powołując się na rządowe symulacje liczą, że dodatkowy dzień wolny to koszt ok. 0,2 proc. PKB. W przeliczeniu więc na wartość nominalną daje to nieco ponad 3,96 mld zł.