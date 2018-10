Wolne 12 listopada będzie kosztować blisko 4 mld zł. Posłowie: "Stać nas na to"

Fot. Karol Makurat/REPORTER Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza 11 listopada.

Posłowie PiS chcą, aby poniedziałek 12 listopada wyjątkowo był ustawo dniem wolnym od pracy. Na dwa tygodnie przed Świętem Niepodległości złożyli w Sejmie stosowny projekt i jeszcze we wtorek rząd będzie głosował.

Ustawowo wolnych od pracy dni Polacy mają 13. W tym roku może niespodziewanie dojść jeszcze jeden. Zgodnie z inicjatywą 27 posłów PiS, poniedziałek po 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości miałby być wyjątkowo uroczystym Świętem Narodowym.

- To wyjątkowy rok i szczególna okazja. Dłuższy weekend pozwoli nadać jeszcze bardziej wyjątkowego charakteru temu świętu – argumentuje w rozmowie z money.pl poseł Robert Telus, jeden z autorów i sygnatariuszy projektu uchwały.

W związku z tym, że 11 listopada 2018 roku wypada w niedzielę i pracownicy nie mogą sobie odebrać dnia wolnego za ten dzień, posłowie PiS chcieliby, aby wydłużyć świętowanie okrągłej rocznicy. - Wielu będzie wracać w ten dzień z Warszawy, gdzie przeddzień będą odbywały się główne uroczystości – zaznacza poseł Telus.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 22 października, a procedowany będzie we wtorek wieczorem, czyli nieco ponad dwa tygodnie przed świętem. Dla wielu pracodawców dodatkowy i niespodziewany dzień wolny od pracy może być zaskoczeniem.

- Oczywiście, że są firmy, które nie będą mogły sobie pozwolić na dzień wolny, na przykład przez wstrzymanie produkcji. Jestem z Opoczna, tu się wypala płytki ceramiczne i w tym przypadku nie ma możliwości wygaszenia pieca. Tam praca ma charakter ciągły w niedziele i święta. Jednak jest również wiele firm, które bez problemu mogą w ten dzień być zamknięte i pozwolić swoim pracownikom na dłuższe świętowanie – tłumaczy poseł Telus.

Z kolei były premier Kazimierz Marcinkiewicz w programie "Money. To się liczy" stwierdził, że jest "jedną ręką za", bo to "dobre dla pracujących ludzi". - Gdyby to było ogłoszone na przykład rok wcześniej, to każda firma mogłaby się przygotować. Ale miesiąc przed, to takie populistyczne. No ale cóż, populizm dzisiaj święci triumfy - skwitował.

Kolejny dzień wolny od pracy, to również koszty dla gospodarki. Jak wielkie? Szacunki są różne. Przykładowo Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan, zakłada, że każdy dzień wolny to 4 mld zł strat.

Autorzy ustawy powołując się na rządowe symulacje liczą, że dodatkowy dzień wolny to koszt ok. 0,2 proc. PKB. W przeliczeniu więc na wartość nominalną daje to nieco ponad 3,96 mld zł.

- Stać nas, aby ten jeden dzień więcej poświęcić dla uczczenia tak ważnego dla Polaków święta. Pozwólmy ludziom poczuć podniosłość okrągłej rocznicy – nie daje za wygraną poseł.

W uzasadnieniu projektu, pomysłodawcy przekonują, że zmiany dotkną tylko sektory przemysłu i budownictwa, ponieważ są one najbardziej wrażliwe na zmianę liczby dni roboczych w miesiącu.

Przyznają, że dodatkowy dzień wolny może mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, ale twierdzą, że w okresie kilku kwartałów możliwe jest nadrobienie tej straty w procesie produkcyjnym. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że 11 listopada jest zwyczajowo dniem wolnym, uczynienie nim 12 listopada nie wpłynie istotnie na wzrost gospodarczy, w porównaniu do lat poprzednich.

- Jestem przekonany, że ta propozycja zostanie przegłosowana, nie tylko dlatego, że mamy większość, ale pomysł ten ma poparcie wielu innych posłów – zapewnia Robert Telus.

Cały projekt składa się z czterech artykułów:

Art. 1. Dzień 12 listopada 2018 r. jest uroczystym Świętem Narodowym.

Art. 2. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

Art. 3. W dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta [...]

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jeśli zostanie przegłosowany, wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

