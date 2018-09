15-latkowie w Polsce legalnie w pracy. Zmieniają się przepisy

Zgodnie z prawem bez ograniczeń może pracować każdy, kto ukończył 18. rok życia. Młodsze osoby - do końca sierpnia 16-latkowie, a teraz 15-latkowie - także mogą podjąć pracę, pod warunkiem że służy ona przyuczeniu do wykonywania zawodu bądź będą to lekkie obowiązki, które nie odbiją się na zdrowiu młodych ludzi.