Piętnastolatki na rynku pracy - albo i nie. Chaos prawny

Skąd to zamieszanie? To efekt ustawowego niechlujstwa – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Bo od 1 września wchodzi nowa definicja pracownika młodocianego. To właśnie ona umożliwi pracę piętnastolatkom, bo pracownik młodociany według nowych zasad to osoba od 15. do 18. roku życia.