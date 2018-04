15-latkowie w Polsce pójdą do pracy. Zmieniają się przepisy

Fot. Piotr Kamionka/REPORTER Młodzi ludzie mogą wykonywać tylko lekkie, nieobciążające prace, takie jak roznoszenie ulotek

W tym roku nie wszystkim uczniom 1 września będzie się kojarzył jednoznacznie z koniecznością pójścia do szkoły. Niektórzy 15-latkowie rozpoczną swoją pierwsza pracę. Legalnie, bo tego dnia wejdą przepisy obniżające wiek, w którym można podjąć zatrudnienie.

Bez żadnych ograniczeń może pracować każdy, kto ukończył 18. rok życia. Jeśli maturzysta jest w stanie pogodzić naukę z pracą, to może robić obie te rzeczy na raz, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by rzucił szkołę i podjął pracę w pełnym wymiarze. Jest dorosły, więc samodzielnie może podejmować takie decyzje.

Co innego, gdy nastolatek pełnoletności jeszcze nie osiągnął. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pracę mogą podjąć już 16-latkowie, ale pod warunkiem, że będzie ona służyła przyuczeniu do wykonywania zawodu albo że będą to lekkie obowiązki, których wykonywanie nie zaszkodzi ich zdrowiu.

Z początkiem września dolna granica zostanie obniżona o rok, więc obejmie także 15-latków.



- Nie sądzę, by ta drobna zmiana miała mieć jakieś znaczenie dla rynku pracy. Znakomita większość młodzieży do 19. roku życia uczy się i tak naprawdę jest zainteresowana pracą wyłącznie w czasie wakacji i ferii – wyjaśnia Andrzej Kubisiak, rzecznik prasowy Work Service, największej agencji zatrudnienia w Polsce.

Młodociani nie są dyspozycyjnymi pracownikami

Wyjaśnia, że choć usługi agencji zatrudnienia są skierowane do osób młodych, to jego firma właściwie w ogóle nie obsługuje osób młodocianych, czyli w wieku 16-18 lat. Pracodawcy nie są zainteresowani zatrudnianiem ich, bo wiąże się to z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów. Młodzi kandydaci muszą otrzymać od lekarza zaświadczenie, że praca, którą chcą podjąć, nie zagraża ich zdrowiu.

Co więcej, młodzi pracownicy, choćby deklarowali wielką chęć do pracy, nie mogą poświęcić jej zbyt wiele czasu. Wprawdzie po ukończeniu 16. roku życia mogą pracować nawet 8 godzin na dobę, ale do czasu pracy wlicza się czas nauki w takim wymiarze, jaki wynika z jego planu zajęć w szkole – i to bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Co więcej, tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 12 godzin, a w dniu, w którym uczestniczy w lekcjach, w pracy może spędzić maksymalnie 2 godziny.

Młodociani mogą wykonywać tylko lekkie prace

Nawet gdy młodociany czuje się na siłach, by pracować w hucie czy załadowywać europalety, taka praca jest poza jego zasięgiem. Przepisy mówią wyraźnie, że młodzi ludzie mogą podejmować wyłącznie lekkie obowiązki, które nie stanowią zagrożenia dla ich dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie kolidują z wypełnianiem obowiązku szkolnego.

Katalog prac lekkich, do których można oddelegować młodocianego pracownika, określa pracodawca w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy. Następnie zatwierdza go okręgowy inspektor pracy. Na pewno do prac lekkich zaliczymy roznoszenie ulotek, zbieranie owoców czy proste prace biurowe.

Jak widać, tych obostrzeń jest sporo i nic dziwnego, ze firmy wolą "wiązać się" z pracownikami, których mogą zatrudnić w pełnym wymiarze i bez konieczności tworzenia jakichś szczególnych regulacji.

