Zrujnowani 20-latkowie. Pożyczają na potęgę, ze spłatą długów mogą mieć problem

Młodzi kupują na raty, zaciągają kredyty i zadłużają się ponad miarę

Młodzi pożyczają na zachcianki, ale z pracą są na bakier. Dłużników poniżej 25. roku życia przybywa w dramatycznym tempie.

"Rzeczpospolita" dotarła do raportu Krajowego Rejestru Dłużników, z którego wynika, że w ciągu ostatniego roku liczba młodych dłużników wzrosła aż o jedną trzecią. W sumie w KRD zarejestrowanych jest 150 tys. osób w wieku 18-25 lat. Rok wcześniej było ich 110 tys.

Ich zadłużenie rośnie w szybkim tempie. W grudniu 2016 r. mieli 309 mln zł długów, teraz już 535 mln zł. Najwięcej młodych dłużników mieszka na Górnym Śląsku - ponad 21 tys. ma do spłaty ponad 84 mln zł długów, najmniej na Podlasiu - niecałe 2,5 tys. osób. Większość zadłużonych w Polsce mieszka w miastach, tylko 17 proc. to mieszkańcy wsi. Rekordzistką jest 24-latka z Wrocławia. Do spłaty ma 625 tys. zł.

Z uregulowaniem należności łatwo nie będzie, bo zdaniem dziennika, młodzi nie garną się do roboty. Zamiast ciężko pracować, wolą udać się po gotówkę do firmy pożyczkowej lub szukają szczęścia w zakładach bukmacherskich.

Na co wydają pieniądze? Na nowy telefon, ubrania, czy wakacje za granicą.

