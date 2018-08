Parada wstydu. Rzeczy, których polska armia nie pokaże

Fot. EAST NEWS

W Święto Wojska Polskiego na warszawskiej paradzie zostaną pokazane najnowsze bojowe urządzenia i maszyny polskiej armii. Zachodzi jednak obawa, że będzie to cały jej nowoczesny sprzęt.

W koszarach i na poligonach żołnierze używają bowiem sprzętu, który pamięta jeszcze złote czasy generała Jaruzelskiego. Szczęście mają ci, którzy dostają ekwipunek 20- czy 30-letni. Bo część dostaje 40-letnie hełmy i jeździ 50-letnimi pojazdami.

Modernizacja polskiej armii, którą chwalą się kolejne rządy i kolejni ministrowie obrony, jest pozorna. Mówi o niej Mariusz Błaszczak, złote góry obiecywał Antoni Macierewicz. Skończyło się na wstydzie, odwoływanych przetargach i blamażach na rynku producentów broni. Na warszawskiej paradzie prawdopodobnie pojawią się Rosomaki, nasz powód do dumy. Sęk w tym, że to wcale nie jest podstawy transporter polskich żołnierzy. Bo Rosomaki trafiły tylko do elitarnych jednostek.

– Armia znacznie częściej, niż Rosomaków, używa bojowych wozów piechoty, zwanych w skrócie BWP-1. Poza nowym lakierem nie mają one w sobie nawet cienia nowoczesności. Na stanie mamy ok. 1,2 tysiąca sztuk i wszystkie są w standardzie, w jakim wyszły z fabryki. W praktyce oznacza to tyle, że od momentu, gdy weszły do służby w 1973 roku nie zmieniono w nich dosłownie nic. Pracują w nich nawet stare radzieckie radiostacje z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego wieku - mówi nam Juliusz Sabak, ekspert portalu Defence24.pl.

Teoretycznie ok. 800 - 900 BWP powinno być sprawnych. Warto przypomnieć, że BWP w latach 70. uznano za przestarzały i większość armii kupiła sobie kolejne generacje tych wozów. My pozostaliśmy wierni sprawdzonej maszynie.

– Powinniśmy je już dawno, jak wszystkie kraje, które mają je jeszcze na wyposażeniu, wymienić albo zmodernizować. Ale ciągle czekamy na Borsuka, który teoretycznie ma zastąpić wysłużone BWP. Z Borsukiem jest ten problem, że w zeszłym roku pokazano, jak ma wyglądać - bo to nawet nie był prototyp - i od tej pory niewiele o nim słychać - dodaje Sabak.

Orzeszki na głowach

Osobom oglądającym paradę może być trudno uwierzyć w to, że na wyposażeniu polskiego wojska do dziś są metalowe hełmy, zwane popularnie orzeszkami. Prawie takie same, jakie nosili żołnierze w serialu "Czterej pancerni". To hełmy WZ 67 – cyfry oznaczają rok powstania tego modelu. Ostatnio armia zleciła piaskowanie i malowanie ok. 35 tysięcy sztuk.

Żołnierze narzekali, że hełmy pękały w czasie piaskowania, a nawet malowania.

– Niektóre są już tak wypiaskowane, że niedługo zrobią się przezroczyste. Trzymają się chyba dzięki farbie. Ich skuteczność na polu walki już od dawna jest jedynie umowna. One nawet nie poprawiają samopoczucia żołnierzowi, on też się trochę głupio czuje z takim hełmem na głowie – mówi nam ekspert.

Dlaczego armia nie kupi nowych, kompozytowych? To trudne pytanie, ale wiadomo, że nasze wojsko nie jest najlepsze w przetargach. Stare hełmy spokojnie leżą na półkach i starzeją się powoli. Wystarczy piaskować i odmalowywać – póki stan blachy na to pozwala. Nie wiadomo, co będzie później, bo średni wiek malowanych po raz kolejny hełmów to... 40 lat.

Tymczasem hełm kompozytowy zużywa się od leżenia a półce - jak każde tworzywo po prostu wietrzeje. Nie może być więc piaskowany i malowany jak metalowe orzeszki. Trzeba go zużyć i wyrzucić, to jego wada.

Za kierownicą sprzętu rolniczego

Na paradzie pewnie zabraknie też słynnych Honkerów. To rodzima konstrukcja z końca lat 80. ubiegłego wieku. Samochód jest kompletnie pozbawiony właściwości terenowych. Świadczyć o tym może fakt, że nie tak dawno jedno z aut zakopało się w błocie, podwożąc Antoniego Macierewicza na poligon.

- Honkery to przypadek sprzętu rolniczego, który został kupiony przez armię. Irak pokazał jak bardzo nie przystają one do potrzeb wojska - krótko podsumowuje Juliusz Sabak.

Na ramię broń

Słynne karabinki MSBS Grot trafiły na razie do wąskiej grupy wojaków. Przede wszystkim z Wojsk Obrony Terytorialnej, które jako pierwsze zamówiły dużą partię nowej broni. Inni nadal używają Beryli, czyli de facto zmodernizowanych karabinów Kałasznikowa na amunicję NATO.

- Jednak w wielu jednostkach na wyposażeniu są stare „kałasznikowy”. Mówimy tu o AKMS-ach, strzelających posowiecką amunicją kalibru 7,62 mm. Jeszcze w zeszłym roku widziałem taką broń na wyposażeniu służb wartowniczych w podwarszawskiej jednostce, więc daleko nie trzeba szukać – mówi Sabak. AKMS to nieznacznie ulepszona wersja słynnego AK-47 sprzed ponad 70 lat.

Pancerni tylko z nazwy

Najnowocześniejsze obecnie czołgi w naszej armii to niemieckie Leopardy2, które kupiliśmy na wyprzedaży militariów za zachodnią granicą. Na poligonach w błocie i piachu jeżdżą jednak również wysłużone, radzieckie T72. To był podstawowy czołg wojsk Układu Warszawskiego, póki ten pakt istniał. Miotła historii zmiotła Układ, czołgi w polskiej armii pozostały.

Sytuacji nie poprawia fakt, że mamy sporo czołgów PT91, tzw. Twardych.

– W dużym skrócie można powiedzieć, że Twardy to T72 starego typu, ale po tuningu. On ma rzeczywiście poprawione właściwości bojowe, ale Rosjanie w tzw. międzyczasie wprowadzili kolejne wersje T-72. W chwili obecnej różnica między naszym T-72M1, a rosyjskim T72B2 jest taka, jak między Golfem z lat 80. a Golfem z rocznika 2010. Nazywa się tak samo, wygląda znajomo, ale na tym podobieństwa się kończą. Natomiast PT-91 Twardy to taki stary golf po tuningu – wyjaśnia obrazowo Juliusz Sabak.

Patrzmy w górę

W powietrzu mamy co prawda F16, ale tylko dlatego, że MiG-i 29 zostały po ostatniej katastrofie uziemione. Na dodatek aż żal pokazywać ludziom archaiczne śmigłowce Mi-2, wprowadzone do służby w 1965 roku. Nowych bojowych śmigłowców nie ma i na razie nie będzie.

W razie ataku z powietrza polska armia nie za bardzo ma się czym bronić.

– Na defiladach zawsze pojawiają się systemy Osa. Bardzo dobrze wyglądają, bo to amfibia na kołach, ma dużo rakiet. To jest relatywnie dobry system, ale też przestarzały. W jednostkach królują jednak Kub i Newa – wiekowe systemy przeciwlotnicze z lat 60-tych i 70-tych. To też nie jest sprzęt, który może być skuteczny przeciwko większości nowoczesnych środków napadu powietrznego – podkreśla Sabak.

Tytan kuleje, mundurów nie ma

Kilka lat temu z wielką pompą wystartował program Tytan, który z naszych żołnierzy miał uczynić niezwyciężonych na polu walki. Nowoczesne mundury naszpikowane czujnikami, ochrona balistyczna, kamery, wizjery i wyświetlacze.

Lepiej nie pytać, co się z nim dzieje obecnie. Tym bardziej, że armia od dawna nie ogłosiła żadnego przetargu na zwykłe mundury. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że niektórzy żołnierze kupują sobie sami mundury polowe na Allegro, bo inaczej musieliby biegać po poligonie w przydziałowych dresach.

Pływać też nie ma czym

Wiadomo, że na paradzie Marynarka Wojenna może postawić na piechotę, bo statkiem ciężko płynąć po mieście. Byłoby ciężko, nawet gdyby było czym. Dość powiedzieć, że nasza flota wojskowa nie dostała nowego okrętu od 18 lat. Nowego to pojęcie względne, bo dwie fregaty kupione te 18 lat temu od Amerykanów za przysłowiowego dolara miały za sobą 20 lat służby, a modernizacja tylko jednej z nich pochłonęła 120 mln złotych.

