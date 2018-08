2,5 proc. PKB na armię do 2024 r. Andrzej Duda ma ambitne plany

Fot. PAP/Jacek Turczyk Andrzej Duda - prezydent i zwierzchnik sił zbrojnych - oraz minister obrony Mariusz Błaszczak

Zwiększane wydatki na obronność, armia coraz bogatsza i silniejsza - taką przyszłość wieszczył żołnierzom prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Jego zdaniem wydatki powinny zostać podniesione do 2,5 proc. PKB do 2024 r., a więc szybciej niż zaplanowano.

- Gdyby sytuacja gospodarcza pozwoliła na to, uważam, że powinniśmy podnosić wydatki na obronność szybciej niż to pierwotnie zaplanowaliśmy, wytężyć siły, aby podnieść te wydatki do 2,5 proc. PKB już do roku 2024. Żołnierze zasługują, by móc bronić ojczyzny, jak najbezpieczniej dla siebie. Bo żołnierz w tym wszystkim jest najważniejszy - podkreślał Andrzej Duda.

Zobacz także: Coraz więcej przemawia za zakupem uzbrojenia dla armii u polskich producentów

Prezydent powiedział też, że mamy szansę, by nasza sytuacja gospodarcza się poprawiała i by Polska stawała się krajem coraz bogatszym. Podkreślił też, że polska armia zasługuje na to, by mieć nowoczesną broń, która plasowałaby nas wśród najlepiej wyposażonych armii świata.

Zobacz także: Modernizacja polskiej armii. Wielkie wydatki, efekty skromne

41,4 mld zł to tegoroczny budżet MON. Z tego 12 mld zł idzie na modernizację.

Czytaj: Parada wstydu. Rzeczy, których polska armia nie pokaże

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez: dziejesie.wp.pl