4 mld zł na rekompensaty za wzrost cen prądu. Rząd dopłaci gospodarstwom i firmom

Oznacza to, że rząd przeznaczy na rekompensaty około 4 mld zł, czyli znacznie więcej, niż się spodziewano. Dotychczasowe szacunki mówiły o sumie od 0,6 do 1,8 mld zł w przypadku gospodarstw.

Szef resortu energii wyjaśnił, że na rekompensaty będzie mogła liczyć znaczna część firm małych i średnich, "w takim zakresie, w jakim one uczestniczą w obsłudze ludności". - Właściwie to będzie dotyczyło większości małych firm i znacznej części średnich - dodał.

Tchórzewski obiecał, że prace nad projektem ustawy wprowadzającej rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej zakończą się jeszcze w tym tygodniu, a w kolejnym trafi do Sejmu. Wtedy dowiemy się, skąd rząd weźmie pieniądze na dopłaty. Resort energii chce, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od połowy stycznia.

12 zł dopłaty miesięcznie

Obecnie średnie zużycie prądu w gospodarstwie wynosi 2-2,2 tys. kWh rocznie, co przy cenie ok. 55 za kWh daje roczny rachunek na poziomie ok. 1,1 tys. zł. Cena samej energii, bez opłat za przesył, itp. stanowi około 40 proc. rachunku. Jeśli energia podrożeje o 30 proc., to rachunek wzrośnie średnio o 132 zł. Gdy pomnożymy tę wartość przez liczbę gospodarstw, otrzymamy kwotę 1,9 mld zł.