500+ tylko dla pracujących. Kolejny pomysł na zmianę w programie

– 500+ sprawia, że trwale bezrobotni rodzice nie podejmują pracy, bo korzystają z dodatku. Jeśli ojciec z matką nie pracują , a utrzymują się tylko ze świadczeń socjalnych, to jest to problem – twierdzi Grabiec.

Rząd tymczasem zapowiada, że nie planuje zmian w programie 500+. Europoseł Ryszard Czarnecki na łamach "SE", stwierdza, że "to co proponuje PO, to jest absolutna dyskryminacja rodaków”.