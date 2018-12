500+ do poprawy. Cymański chce odebrać bogatym i oddać dorosłym dzieciom

Pieniądze w programie "Rodzina 500 plus" przysługują rodzinom tylko do ukończenia 18 lat przez dziecko. Nawet jeśli to wciąż się uczy, to w tym momencie kończy się pomoc państwa. Inaczej sprawa wygląda przy Wyprawce+ i przy zasiłkach rodzinnych - wyjaśnia "Super Express".