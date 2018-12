Dla ciebie 500+, dla ciebie nie. Połowa dzieci bez środków z programu

W tym czasie do rodzin trafiło już blisko 50 mld zł.

2 miliardy złotych co miesiąc wędruje do polskich rodzin. To miesięczna kwota świadczenia 500+ dla wszystkich uczestników programu. Jak duże to pieniądze? To koszt budowy jednego Stadionu Narodowego w Warszawie. Po 12 miesiącach stadiony takiej wielkości byłyby już w prawie każdym województwie. Za 2 mld zł miesięcznie można wybudować 50 km autostrad i dróg szybkiego ruchu. Po roku byłoby ich już 600 km. To doskonale pokazuje, jak duża jest skala programu 500+.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowuje właśnie trzy lata działalności. Money.pl w skrócie podsumowuje natomiast sztandarowy program resortu. Program wystartował w kwietniu 2016 roku. W tej chwili korzysta z niego 2,45 mln polskich rodzin. W sumie pieniądze trafiają do 3,7 mln dzieci.

Podziel się

To oznacza, że co drugie dziecko w Polsce otrzymuje pieniądze z programu "Rodzina 500+". Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 54 proc. wszystkich dzieci w Polsce (do 18. roku życia) jest uprawnionych do sztandarowego świadczenia PiS. 46 proc. takiej szansy nie ma. 3,2 mln dzieci nie korzysta z programu. Dlaczego?

Rodzina może uczestniczyć w programie, ale pobiera pieniądze tylko na jedno dziecko (jedno z dwójki, dwójkę z trójki i tak dalej). Jednocześnie jest tu grupa rodzin, które mają tylko jedno dziecko i nie spełniają kryterium dochodowego. Środków więc nie mają. Dane dotyczące dzieci bez pieniędzy z programu pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informował o tym w kilku interpelacjach poselskich były już wiceminister Bartosz Marczuk. Zaznaczał jednak, że skale programu zdecydowanie lepiej oddaje statystyka dotycząca liczby rodzin korzystających z programu w ogóle.

Gdzie trafiają pieniądze? Głównie do rodzin z dwójką dzieci. Stanowią ponad połowę wszystkich świadczeniobiorców. Jest ich 1,5 mln. Z tego 550 tys. pobiera pieniądze również na pierwsze dziecko. Podobna liczba rodzin ma tylko jedno dziecko, i tylko na nie pobiera świadczenia. To oznacza, że blisko milion osób w kraju spełniło kryterium dochodowe na 500+.

Co ciekawe, w Polsce nie ma zbyt wielu rodzin wielodzietnych. I tak rodzin z sześciorgiem dzieci, które pobierają świadczenie jest ledwie 6 tys. Pięcioro dzieci posiada 13 tys. rodzin. Czwórkę – i uprawnienie do programu – ma 54 tys. rodzin.

Gdzie trafia najwięcej pieniędzy? Do województwa mazowieckiego. W pierwszym półroczu powędrowało tam 1,7 mld zł z 11,4 mld rozdysponowanych w tym czasie. Najmniej środków trafia do województwa opolskiego. Pół roku to zaledwie 237 mln zł.

Tagi: rodzina 500+, 500+, wiadomości , gospodarka , gospodarka polska , najważniejsze

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz 3h temu WyborcaPrzez 500 plus pis wygrało i przez 500 plus przegra ...połowa ma a druga nie wiedzieć czemu nie ma ...tak jakby jedno dziecko nie kosztowało..trzeba … Czytaj całość 3h temu mordolpatologia czerpie pełnymi garściami , normalni pracujący dostają figę z makiem i jeszcze muszą dotować nierobów 3h temu asdrfdsaten program to jedne wielkie oszustwo. dzieci w Polsce są różne, dlatego nie wszystkie mogą korzystać z państwowego programu. podział jest nawet w tej … Czytaj całość Rozwiń komentarze ( 88 )

Wybrane dla Ciebie