500+ i 300+. Ostatni dzień na składanie wniosków. Uważaj, żeby nie uciekły ci pieniądze

Ostatni dzień sierpnia to ostatni dzwonek, by zapewnić sobie udział w dwóch rządowych programach - Dobry Start oraz Rodzina 500+. Chodzi o wrześniowe wypłaty świadczeń (zarówno z programu 500+, jak i wyprawki szkolnej).

Dobry Start to świadczenie przeznaczone dla rodzin w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Pomoc związana z tym programem może trafić do 4,6 mln rodzin. Dobry Start cieszy się olbrzymią popularnością. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej, do 17 sierpnia przyznano już 2,33 mln świadczeń i dotychczas otrzymało je co czwarte dziecko.