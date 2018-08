Dobry Start. Wnioski złożyło już 2,5 mln rodziców

Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER Premier Morawiecki tłumaczy, skąd pieniądze w budżecie na Wyprawkę+

Największym dowodem na to, jak ta wyprawka była potrzebna, jest to, ile osób już zgłosiło się po to świadczenie - chwalił się w czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Z uprawnionych 3,4 mln rodzin już 2,5 mln złożyło wnioski.

Jak dodała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, 40 proc. z tych rodzin, które złożyły wnioski, dostało już przelewy.

Zainteresowanie programem Morawiecki skwitował krótko. - Mamy bardzo pozytywną reakcję ze strony rodzin. Widać, jak bardzo taka pomoc była potrzebna - mówił.

Dodawał, że koniec sierpnia jest często dla rodzin dużym obciążeniem, bo z jednej strony rodziny wracają z wakacji z nadszarpniętym budżetem, a z drugiej muszą jeszcze wyprawić dzieci do szkoły.

Morawiecki wyjaśniał też wątpliwości dotyczące tego, czy i skąd rząd ma na ten program pieniądze. Pieniądze są, jak zapewniał szef rządu, a wszystko to dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Przede wszystkim dzięki lepszej ściągalności VAT-u, ale też podatków CIT i PIT - zapewniał Morawiecki.

