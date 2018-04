Afera GetBack. Kruk gotowy jest przejąć spółkę

Fot. PAP/Paweł Kula Posiadacze obligacji firmy GetBack czekają w niepewności na rozwój sytuacji.

Kruk posiada zdolność sfinansowania zakupu wszystkich portfeli wierzytelności, które są obecnie w posiadaniu GetBack i może obsłużyć je operacyjnie. - Jesteśmy w stanie sfinansować ten zakup - zapowiedział Michał Zasępa, członek zarządu Kruka.

- To jest duży nakład finansowy jednorazowo, ale część inwestorów może dać nam finansowanie, wziąć to na swój bilans - przekonuje Michał Zasępa.

Poza tym spółka ma około miliarda złotych dostępnego finansowania bankowego. Może też przeprowadzić emisję obligacji, ale nie zakłada emisji akcji, by taką potencjalną transakcję sfinansować.

- Gdyby był na sprzedaż cały portfel, to jesteśmy w stanie kupić wszystko, oczywiście po uprzednim procesie due dilligence. Patrząc na bilans GetBacku, to jest ok. 1,8 mld zł. W praktyce może okazać się, że istotna, ale tylko część aktywów może podlegać transakcji. To jest dużo, ale z punktu widzenia operacyjnego wykonalne - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej.

Dodał, że największe różnice w postrzeganiu wartości portfeli przez Kruka i jego konkurenta występowały na starych portfelach wierzytelności i ten fakt musi znaleźć odzwierciedlenie w wycenie tych portfeli.

- Mam świadomość, że jesteśmy dziś najlepiej przygotowaną firmą, aby te sprawy [z GetBacku ] obsłużyć i zrobić tak, by utrata wartości była minimalna - podkreślił.

- Możemy już oficjalnie mówić, że spółka jest niewypłacalna - tak na temat sytuacji w GetBack wypowiadał się dokładnie tydzień temu Michał Sadrak, ekspert serwisu obligacje.pl. Wtedy jednak wiedzieliśmy tylko o 5,5 mln zł, które firma windykacyjna nie oddała na czas spółce Quercus TFI.

Od tamtego czasu spekulowano na temat wielkości wszystkich zobowiązań, których nie spłacił GetBack. Władze firmy nabrały wody w usta, a o tym, że pieniądze nie trafiają na konta posiadaczy obligacji wiedzieliśmy tylko z pojedynczych relacji inwestorów. W czwartek spółka ujawniła długu na 90 mln zł.

Przedstawiciel Kruka, Michał Zasępa poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego nie rozmawia z Krukiem na temat przeprowadzenia potencjalnej transakcji nabycia portfeli wierzytelności GetBacku.

- Z KNF nie było takich rozmów - powiedział członek zarządu Kruka. Nie chciał jednak ujawnić, czy z taką propozycją do spółki zwróciły się władze GetBacku.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

