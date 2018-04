Afera GetBack. Co w sprawie zrobiły KNF i związek windykatorów?

Fot. fot. Marek Wisniewski / FORUM Posiadacze obligacji firmy GetBack czekaj w niepewno軼i na rozw鎩 sytuacji.

Doniesienie do prokuratury, badanie udzia逝 bank闚 w sprzeda篡 obligacji i mo磧iwa kara za nierzetelne sporz康zanie raport闚 finansowych - to dotychczasowe dzia豉nia KNF w sprawie GetBack. Wywo豉ny do tablicy Polski Zwi您ek Zarz康zania Wierzytelno軼iami przyznaje, 瞠 nie m鏬 wiele zrobi.

Mamy do czynienia z Amber Gold 2? To pytanie pada coraz cz窷ciej w kontek軼ie firmy windykacyjnej GetBack. Cho s to zupe軟ie inne sprawy, a windykator nie ma nic wsp鏊nego z piramid finansow, s powa積e obawy o pot篹ne straty, jakie mog ponie嗆 tysi帷e os鏏.

Najwi瘯sze obawy organ闚 pa雟twa dotycz wyp豉calno軼i firmy, kt鏎a przesta豉 sp豉ca zobowi您ania z tytu逝 emitowanych wcze郾iej obligacji. Najgorsze, 瞠 w wi瘯szo軼i nale膨 do klient闚 indywidualnych. Wed逝g najnowszych informacji KNF, mowa o prawie 2,6 mld z. To blisko 3-krotnie wi瘯sza kwota ni utopiona przez klient闚 w Amber Gold.

Tradycyjnie przy tego typu aferach padaj pytania o to, co w sprawie zrobi豉 Komisja Nadzoru Finansowego. Wiadomo, 瞠 20 kwietnia z這篡豉 zawiadomienie do prokuratury o zbadanie mo磧iwo軼i pope軟ienia przest瘼stwa w zwi您ku m.in. z przekazywaniem nieprawdziwych informacji na temat negocjacji z bankiem PKO BP i PFR, gdzie w gr wchodzi這 250 mln z.

Dodatkowo urz璠nicy zastanawiaj si nad na這瞠niem na GetBack kary finansowej w zwi您ku z podejrzeniem naruszenia przepis闚 ustawy o ofercie publicznej. KNF ma powa積e zastrze瞠nia do raport闚 finansowych sporz康zanych w 2017 roku. S przes豉nki do tego, 瞠 by造 one sporz康zane w spos鏏 nierzetelny.

KNF podj窸a te dzia豉nia maj帷e na celu ustalenie zaanga穎wania poszczeg鏊nych instytucji finansowych w po鈔ednictwo oferowania obligacji wyemitowanych przez GetBack i ewentualnych nieprawid這wo軼i w tym procesie. Klienci skar膨 si, 瞠 podobnie jak w przypadku Amber Gold, byli wprowadzani w b陰d.

Pranie m霩gu

Sw鎩 przypadek opisa jeden z naszych czytelnik闚, kt鏎y metody przekonywania przez doradc jednego z bank闚 nazywa wprost "praniem m霩gu".

"Pra mi m霩g metodologicznie i konsekwentnie, wciskaj帷 obligacje GetBack SA jako najbardziej bezpiecznej w stosunku do lokat formy mego zabezpieczenia kilkudziesi璚ioletnich oszcz璠no軼i. Permanentnie twierdzi, 瞠 to bardzo bezpieczna sp馧ka oraz bardzo bezpieczny segment, odporny na kryzysy ekonomiczne, bo ludzie zawsze maj d逝gi i niczym nie ryzykuj. Jeszcze inny bankier twierdzi nawet, 瞠 to bardziej bezpieczne ni lokaty" - opisuje sytuacj pan Adam.

Przyznaje, 瞠 utopi w obligacjach GetBack oszcz璠no軼i w wysoko軼i 250 tys. z.

"Jestem zrozpaczony. M闚ili mi, 瞠 cho te obligacje nie s notowane na Catalyst, to jak ich nie b璠 chcia, to bank mi je odkupi. Teraz temu zaprzeczaj. K豉mcy i szubrawcy. Gwarantowali co tylko mo積a, zapewniali, 瞠 tworz mi najbardziej bezpieczny portfel z mo磧iwych. To moje pieni康ze na staro嗆" - 瘸li si pan Adam.

W鈔鏚 po鈔ednik闚 sprzedaj帷ych obligacje GetBack wymieniane s przede wszystkim Lion's Bank, Idea Bank, Bank Handlowy, Alior Bank, PKO BP, Haitong Bank, Polski Dom Maklerski i Michael / Str闣.

Czy klienci, kt鏎ych zapewniano, 瞠 obligacje s "wyj徠kowo bezpieczn form lokowania 鈔odk闚", b璠 mieli prawo do roszcze wobec bank闚?

- Kluczowe jest ustalenie, czy jaki bank - je郵i oferowa obligacje GetBacka - wiedzia o niewyp豉calno軼i tej firmy. Je瞠li tak by這, to kwestia odszkodowa jest jak najbardziej otwarta - m闚i money.pl Arkadiusz Szyma雟ki z kancelarii Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services. Ewentualna batalia z bankiem jednak prosta nie b璠zie. P鏦i co, los GetBack jeszcze nie jest przes康zony.

Bezradny zwi您ek windykator闚

Nasi czytelnicy pytaj te, czemu wcze郾iej nie reagowa Polski Zwi您ek Zarz康zania Wierzytelno軼iami, kt鏎y reprezentuje ca陰 bran輳 i kt鏎ego cz這nkiem by GetBack.

- Nie posiadamy instrument闚 umo磧iwiaj帷ych kontrol sytuacji finansowej swoich cz這nk闚. Firmy zrzeszone w PZZW raz do roku sk豉daj dobrowolnie ankiety aktualizacyjne, obejmuj帷e podstawowe informacje o przedmiocie dzia豉lno軼i cz這nka. O problemach sp馧ki GetBack dowiedzieli鄉y si, podobnie jak wiele innych podmiot闚, z informacji prasowych, co by這 dla nas du篡m zaskoczeniem - komentuje Piotr Badowski, prezes zwi您ku.

Jeden z naszych informator闚 sugeruje, 瞠 GetBack przez PZZW by mocno uwiarygadniany w oczach klient闚. Co wi璚ej, do zwi您ku firma mia豉 przelewa "gigantyczne" pieni康ze, by promowa j m.in. na r騜nego rodzaju konferencjach, jako sp馧k najwy窺zych standard闚 etycznych i o najwy窺zych standardach biznesowych.

Prezes Badowski przyznaje, 瞠 GetBack by po prostu jednym z wielu partner闚 konferencji organizowanych przez PZZW. Kategorycznie zaprzecza twierdzeniom, 瞠 w gr wchodzi造 "gigantyczne pieni康ze".

- Zgodnie ze statutem PZZW, wszyscy cz這nkowie organizacji maj prawo u篡wa logotypu zwi您ku z informacj o rekomendacji podmiotu, po鈍iadczaj帷, 瞠 jest on cz這nkiem Polskiego Zwi您ku Zarz康zania Wierzytelno軼iami, a wi璚 organizacji zrzeszaj帷ej podmioty z bran篡 zarz康zania wierzytelno軼iami. Rekomendacja ta jest potwierdzeniem zdolno軼i firmy do 鈍iadczenia us逝g zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kodeksu honorowego - podkre郵a prezes PZZW.

Dodaje, 瞠 wielokrotnie w historii zwi您ku podejmowane by造 decyzje o usuni璚iu spo鈔鏚 grona cz這nk闚 r騜nych podmiot闚 i wycofaniu ich rekomendacji. Tym razem jednak nie by這 wcze郾iej podstaw do takiego dzia豉nia w stosunku do GetBack.

Szukanie winnych

W poszukiwaniu odpowiedzialnych za afer z GetBackiem mo積a natrafi te na sugestie polityk闚 obecnej opozycji, kt鏎zy wspominaj, 瞠 windykacyjna firma wspiera豉 finansowo przynajmniej dwa du瞠 wydarzenia kojarzone ze 鈔odowiskami skupionymi wok馧 PiS. Wed逝g pojawiaj帷ych si w sieci informacji, do kt鏎ych odnosi si pose PO Krzysztof Brejza, GetBack by te strategicznym partnerem 25-lecia "Gazety Polskiej".

Obecnie wiele dzieje si wok馧 sp馧ki GetBack, ale same w豉dze firmy milcz. Wiadomo, 瞠 posiadacze obligacji 陰cz si造, a jedna z takich grup odby豉 nawet rozmow z cz這nkiem zarz康u GetBack. Mariusz Brysik mia ich uspokaja. Obieca, 瞠 jeszcze przed ko鎍em kwietnia b璠zie wys豉ny komunikat do obligatariuszy, co do dalszych dzia豉 firmy.

Ostatniego dnia miesi帷a zaplanowana jest te prezentacja raportu finansowego podsumowuj帷ego ca造 2017 rok. Dokument powinien rzuci 鈍iat這 na sytuacj finansow GetBack, zdolno嗆 firmy do sp豉ty zobowi您a i mo磧iwo軼i dalszej dzia豉lno軼i.

