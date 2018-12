Afera KNF. Chrzanowski wynajął biurowiec od spółki zamieszanej w korupcję

Gdy dyrektor prawny KNF uznał, że to za drogo, a poza tym spółka matka właściciela biurowca jest zarejestrowana na Cyprze i jest kontrolowana przez kapitał rosyjski, został zmuszony do odejścia z KNF.

Jak dowiedziała się "Wyborcza", Chrzanowski miał udać się do szefa CBA Ernesta Bejdy tylko po to, by dowiedzieć się, w którym areszcie przebywa K., by podpisać z nim umowę. Ostatecznie umowę podpisano ze spółką pośredniczącą, a obecnym właścicielem budynku jest spółka zarejestrowana w Luksemburgu.