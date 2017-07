200 tys. zł na pełnomocników z miejskiej kasy. Ratusz opłaca prawników do spraw reprywatyzacji

Fot. Bartosz KRUPA/EAST NEWS

Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz po raz kolejny nie stawiła się przed Komisją Weryfikacyjną. Zamiast tego posłała pełnomocników. Ci jednak nie są pracownikami biura prawnego ratusza, ale wynajętymi za publiczne pieniądze prawnikami zewnętrznej kancelarią.

Ile kosztują miejską kasę pełnomocnicy wynajęci przez ratusz? Na ich wynagrodzenie miasto zabezpieczyło 200 tys. zł. – dowiedziała się "Rzeczpospolita".





Jak przekonuje rzecznik prezydent Warszawy Bartosz Milczarczyk, nie są to koszty związane z postępowaniami przed komisją. Suma przeznaczona jest na obsługę innych postępowań dotyczących reprywatyzacji. Może ona być zwiększona lub zmniejszona – zaznaczył na łamach " Rz "”.

Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się na wezwanie przewodniczącego Patryka Jakiego przed komisją, by odpowiedzieć na pytania dotyczące reprywatyzacji w Warszawie - o czym pisaliśmy w money.pl. Komisja już ukarała ją dwiema grzywnami po 3 tys. zł za niestawienie się na rozprawach.

Przesłuchanie prezydent Warszawy może jednak nie być takie łatwe. Hanna Gronkiewicz-Waltz już dwa miesiące temu zapowiedziała, że jest gotowa iść nawet do sądu, a na komisji się nie stawi.

- Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w Warszawie jest niekonstytucyjna - mówiła w kwietniu. Zapytana, czy stawi się przed tą komisją, odpowiedziała: "myślę, że nie". - Ja wyraźnie zawsze mówiłam, że jeżeli będzie jakieś ciało niekonstytucyjne, to jednak poproszę, żeby mnie wezwał ewentualnie prokurator, ewentualnie komisję śledczą można stworzyć, bo to wiadomo, że jest konstytucyjne - powiedziała prezydent stolicy. - Myślę, że zaskarżę do sądu, jeśli będzie mnie chciała ścigać dalej - dodała.

Dlatego też na pytania Komisji Reprywatyzacyjnej w imieniu ratusza w czwartek odpowiadali wynajęci pełnomocnicy, a prezydent ograniczyła się do świadczenia.

Wynajęcie pełnomocników zbulwersowało m.in. Jana Śpiewaka ze stowarzyszenia "Wolne Miasto Warszawa", który na łamach dziennika podkreśla, że w Ratuszu funkcjonuje Biuro Prawne, które powinno zapełnić pełną obsługę urzędu.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 10 lipca Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji wydała pierwszy wyrok. Zdecydowała o uchyleniu decyzji miasta stołecznego Warszawy w sprawie nieruchomości przy ul. Twardej 8 i Twardej 10 - o czym informowaliśmy w money.pl. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W czwartek 13 lipca, prowadziła przesłuchania w sprawie Chmielnej 70, nieruchomości od której zaczęła się afera reprywatyzacyjna w Warszawie

Kolejna rozprawa Komisji Reprywatyzacyjnej odbędzie się w najbliższy wtorek. Badana będzie sprawa działki Sienna 29 .