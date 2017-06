Gronkiewicz-Waltz stanie przed komisją reprywatyzacyjną? Jaki chce ją przesłuchać

Komisja reprywatyzacyjna chce przesłuchać prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Na pierwszy ogień pójdą sprawy zwrotów dwóch nieruchomości przy ul. Twardej. Prezydent jednak już zapowiedziała, że przed komisją się nie stawi.

Pierwsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji odbyło się w poniedziałek. Było zamknięte dla dziennikarzy. Po spotkaniu szef komisji Patryk Jaki poinformował media, że w pierwszej kolejności zajmie się działkami przy ul. Twardej 8 i 10.

- Komisja postanowiła wezwać w charakterze strony na pierwszą rozprawę ws. ulicy Twardej 10 pana Macieja M. oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy panią Hannę Gronkiewicz-Waltz - powiedział Jaki.

Dodał, że w charakterze świadków ws. reprywatyzacji budynków przy ul. Twardej 10 komisja postanowiła wezwać urzędników miasta stołecznego Warszawy. Chodzi o Jerzego M., Marcina Bajko, Gertrudę Jakubczyk-Furman, Krzysztofa Śledziewskiego.

Ponadto komisja ma wezwać, występujących jako pełnomocników: Andrzeja M., Tomasza Ż. oraz kuratora Grażynę K.

Przesłuchanie prezydent Warszawy może jednak nie być takie łatwe. Hanna Gronkiewicz-Walz już dwa miesiące temu zapowiedziała, że jest gotowa iść nawet do sądu.

- Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w Warszawie jest niekonstytucyjna - mówiła w kwietniu. Zapytana, czy stawi się przed tą komisją, odpowiedziała: "myślę, że nie". - Ja wyraźnie zawsze mówiłam, że jeżeli będzie jakieś ciało niekonstytucyjne, to jednak poproszę, żeby mnie wezwał ewentualnie prokurator, ewentualnie komisję śledczą można stworzyć, bo to wiadomo, że jest konstytucyjne - powiedziała prezydent stolicy. - Myślę, że zaskarżę do sądu, jeśli będzie mnie chciała ścigać dalej - dodała.