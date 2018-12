Afera SKOK. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie nadzoru Kasy Krajowej

Kasa Krajowa dowodzona przez lata przez senatora Grzegorza Biereckiego była jedyną instytucją, która mogła kontrolować SKOK-i – twierdzą posłowie PO i zapowiadają złożenie do prokuratury zawiadomienia. Nowoczesna swoje pismo wysyła do Zbigniewa Ziobry.

Zespół śledczy PO do spraw SKOK-ów chce, aby prokuratura przyjrzała się nadzorowi jaki pełniła Kasa Krajowców nad SKOK-ami do 2012 roku, czyli momentu, w którym zostały one objęte nadzorem państwa za pośrednictwem KNF – informuje Polska Agencja Prasowa.