Agora na plusie dzięki wyprzedaży nieruchomości. Tylko popcorn nie zawodzi

Tylko sprzedaż w kinowych barach sieci Helios może cieszyć zarząd Agory w pierwszym kwartale. Na plus udało się wyjść nie dzięki wzrostowi przychodów, ale dzięki cięciu kosztów. Dodatkowe pieniądze dała sprzedaż nieruchomości. Agora traci udziały w rynku reklamy prasowej.

Agora skupia się na tym, żeby zoptymalizować koszty działania organizacji, a nie na rozwoju. Koszty reklamy własnych produktów grupy Agora spadł w pierwszym kwartale o 6,5 mln zł i był to jeden z dwóch głównych czynników, które pozwoliły osiągnąć zysk na poziomie 8,2 mln zł w pierwszym kwartale, wobec równej co do wartości straty 8,2 mln zł rok wcześniej. Tym drugim czynnikiem jest sprzedaż nieruchomości, na czym spółka zyskała 13,9 mln zł.

Kulą u nogi stał się segment prasowy, który kiedyś zbudował potęgę firmy. W pierwszym kwartale „Gazeta Wyborcza” i inne wydawnictwa Agory miały stratę EBITDA 4,3 mln zł. Spadła sprzedaż reklam w „GW” o aż 13 proc., a w czasopismach (m.in. Avanti, Cztery Kąty) o 12 proc. Udział Agory w rynku reklam prasowych zszedł do 29 proc. z 31 proc. rok temu.

Sama sprzedaż czasopism skurczyła się o aż 29 proc. Agora zrezygnowała z wydawania magazynów „Dom&Wnętrze” oraz „Magnolia” i sprzedała „Świat Motocykli”.

Czytelników wciąż traciła „Gazeta Wyborcza”. Sprzedaż zeszła do poziomu 111 tys. egzemplarzy w pierwszym kwartale, czyli o 17 proc. mniej rok do roku. Przychody tytułu zmalały jednak wartościowo o zaledwie 1,3 proc. Spółka tłumaczy to wzrostem prenumerat cyfrowych, który rekompensuje straty na wersji papierowej. Oszczędności Agora szukała w kosztach reklamy własnej segmentu prasowego, tnąc je o 13 proc.

Największe pożytki przynoszą spółce segmenty Film i książka (24,5 mln zł EBITDA), w tym głównie kina, a także reklama zewnętrzna (8,2 mln zł EBITDA). Na plus ponad 3 mln zł EBITDA wyszły działalności internetowa oraz radiowa.

Tylko popcorn rośnie

Jeśli chodzi o kina, to przychody ze sprzedaży biletów wzrosły o 2,6 proc., a ze sprzedaży popcornu i innych wiktuałów w barach o 8,1 proc. Spadały natomiast przychody ze sprzedaży reklam w kinach. Spółka zrekompensowała sobie to cięciami na kosztach reklamy własnej.

Kina to wciąż największy motor w grupie Agora jeśli chodzi o przychody. Zyski segmentu Film i książka jednak zamiast rosnąć, to nawet spadły - do 24,5 mln zł EBITDA z 28,8 mln zł rok temu.

Powodem jest ograniczenie przychodów z działalności filmowej - rok temu do kin weszły trzy produkcje Next Film: „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „Po prostu przyjaźń” oraz „Pokot”. W tym roku przebojów kinowych nie było. Co więcej - wzrosły koszty pracownicze o 6 proc., co w przypadku kin obrazuje zmiany najniższych płac na rynku.

Gorzej niż rok temu radził sobie też segment reklamy zewnętrznej. Zyski EBITDA spadły do 8,2 mln zł z 10 mln zł rok temu mimo wzrostu przychodów o 2 proc. Wzrosły jednak wynagrodzenia o 10 proc.

Ostre cięcia reklam własnych

Wzrost odnotował natomiast segment internetowy. Przychody poszły w górę o 3 proc., ale to dzięki cięciu wydatków na reklamę własnych produktów o aż 54 proc. udało się zwiększyć zysk EBITDA do 3,8 mln zł z 1,1 mln zł rok temu.

Podobny zabieg poprawił zyski w segmencie radiowym. Spadek wydatków na reklamowanie się o 3 mln zł (-59 proc.) w pierwszym kwartale zwiększył zysk EBITDA do 3,3 mln zł z 1,1 mln zł w 2017. Wzrosła nieznacznie (o 0,1 pkt. proc.) słuchalność stacji muzycznych Agory (Rock Radio, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda), wyraźnie traciło natomiast słuchaczy Radio Tok (spadek o 0,3 pkt. proc. do 2,1 proc.).

Załamanie wciąż przeżywa natomiast drukarnia Agory. Przychody spadły o 41 proc. przez spadek zamówień, ale za tym poszły też koszty. Na poziomie EBITDA udało się wyjść nawet na niewielki plus 0,2 mln zł. Zwolnienia mają dotknąć 47 pracowników, co da około 2 mln zł oszczędności rocznie.

Te wszystkie działania spodobały się inwestorom giełdowym, bo akcje poszły w górę o 3,5 proc. w środę. To dwa razy wyżej niż jeszcze dwa lata temu.

