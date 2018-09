Agora odstąpiła od umów z Ruchem

Fot. Wojtek Laski/East News Współpraca między Ruchem a Agorą będzie kontynuowana na podstawie umów krótkoterminowych.

Agora postanowiła odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od długoterminowych, stałych umów o dystrybucję prasy z Ruchem - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

[aktualizacja 19.17]

Zarząd zdecydował się na ten krok w związku z problemem z zadłużeniem Ruchu wobec spółki i nikłymi szansami na odzyskanie pieniędzy.

"Informacje o złożeniu przez wierzycieli Ruch S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości Ruch S.A., oraz wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego w stosunku do Ruch S.A., a także wniosku złożonego przez Ruch S.A. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wskazują, że w racjonalnej perspektywie czasowej nie można spodziewać się poprawy tej sytuacji" - czytamy w czwartkowym komunikacie Agory.

Zarząd Ruchu w komunikacie poinformował, że nie oznacza to jednak, że "Wyborczej" nie kupimy już w kioskach tej sieci. Współpraca będzie bowiem kontynuowana na podstawie umów krótkoterminowych. "Oznacza to, że Wydawca zapewni nadział gazet do punktów sprzedaży RUCH tak, aby zabezpieczyć dostępność tytułów dla klientów" - podał zarząd Ruchu w komunikacie.

Ile Agora straci na zakończeniu współpracy w ramach umów długoterminowych z tym kolporterem? Od stycznia do końca sierpnia 2018 r. średnio poniżej 30 proc. jej nakładu było sprzedawane za pośrednictwem Ruchu na podstawie umów, które zostały właśnie wypowiedziane.

"Jednocześnie spółka od dłuższego czasu podejmuje systemowe działania, których celem jest pozyskanie nowych kanałów dystrybucji prasy i ograniczenie wolumenu druku prasy. Z tego powodu wpływ rozwiązania powyższych umów z Ruch S.A. na przychody i wynik spółki w kolejnych okresach nie powinien być istotny, ale jest obecnie trudny do oszacowania" - przyznała Agora w komunikacie.

Zresztą wydawca już pod koniec sierpnia poinformował, że ogranicza współpracę z Ruchem. Zamiast tego podpisał umowę z Pocztą Polską - gazety Agory będzie można kupić we wszystkich placówkach pocztowych w kraju.

13 lipca 2018 r. Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowanych Ruchu, zagrożonych prawdopodobieństwem nieściągalności. Ostateczna wartość tego odpisu w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 16,3 mln zł.

"Nie jest przy tym wykluczone dokonanie odpisu aktualizacyjnego pozostałych należności Ruch S.A. wobec spółki ze względu na zagrożenie prawdopodobieństwem ich nieściągalności, jednak według szacunków spółki kwoty te nie powinny być wysokie. Z uwagi na czynniki niepewności dotyczące zdarzeń przyszłych, szacunki te są obarczone ryzykiem błędu" - wskazała Agora.

Spółka podkreśliła też, że kontynuuje podjęte działania zmierzające do odzyskania należnych jej płatności oraz zapewnienia optymalnego poziomu dystrybucji tytułów prasowych, a także transformacji modelu biznesowego działalności prasowej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

