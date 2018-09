"Puls Biznesu": Alior oraz Millennium chcą przejąć Eurobank

Fot. Michał Woźniak O przejęcie Eurobanku mogą powalczyć nawet trzy banki

Alior zmierzy się z Bankiem Millennium w walce o Eurobank - podał "Puls Biznesu”.



Dotąd za murowanego kandydata do przejęcia Eurobanku uchodził Millennium. „W ostatniej chwili do listy chętnych dopisał się Alior” - pisze środowy „Puls Biznesu”.

We „wchłanianiu” Alior zresztą ma już pewne doświadczenie. Właśnie skończył prawie dwuletnią integrację z przejętym BPH. Wcześniej był Meritum Bank. Najwyraźniej chce wykorzystać doświadczenia i spróbować jeszcze „z biegu” wziąć pod skrzydła jedną instytucję - tak przynajmniej twierdzą dziennikarze "Pulsu Biznesu".

Dla akcjonariuszy Aliora oznaczałoby to kolejny czas oczekiwania na wypłatę dywidendy. Już wcielanie działalności operacyjnej BPH w struktury banku oznaczało dla niego wysiłek finansowy. To uniemożliwiało wypłaty z zysków dla akcjonariuszy.

- Alior Bank stawia na rozwój organiczny, przygląda się jednak rynkowi pod kątem ewentualnych dalszych przejęć, ale podchodzi do nich oportunistycznie - poinformowała w rozmowie z PAP Katarzyna Sułkowska, prezes banku.

- Podchodzimy oportunistycznie do kwestii przejęć. Trzymamy rękę na pulsie i przyglądamy się całemu rynkowi, naszej konkurencji - powiedziała w środę dziennikarzom Sułkowska.

Jak stwierdziła, bank realizuje swoją strategię. - To co można rozważać w ewentualnych połączeniach to to, żeby nasze rozwiązania rozszerzyć na szerszą bazę. To jest super oportunistyczne i nie jest dla nas strategią bazową. Sytuacja jest taka, że kilka instytucji może być wystawiona na sprzedaż. Bylibyśmy nieodpowiedzialni, gdybyśmy nie mieli przygotowanej odpowiedzi - dodała.

Eurobank zakończył ubiegły rok z zyskiem 103 mln zł, dużo niższym niż w poprzednich dwóch latach. Jego reklamy nie schodzą z ekranów telewizorów. Aktywa banku urosły do 13,8 mld zł. Dla porównania Alior na koniec czerwca miał 70,5 mld zł aktywów, a zysk netto w drugim kwartale doszedł do 196 mln zł.

Société Générale, właściciel Eurobanku, nie chciałby zapewne sprzedać go taniej, niż wynoszą fundusze własne, czyli za 1,6 mld zł. Po ewentualnym przejęciu wartość Aliora urosłaby o mniej więcej jedną czwartą.

Role się odwróciły

Jak przypomina „PB”, trzy lata temu właściciel Eurobanku chciał kupić Aliora. Negocjacje były już zaawansowane. Francuzi chcieli kupić 30 proc. akcji, jakie na sprzedaż wystawił holding Carlo Tassara. Ostatecznie trafiły one do PZU.

Sektor bankowy przechodzi ostatnio fazę konsolidacji i znikają mniejsze banki przejmowane przez swoich dotychczasowych konkurentów. Obecnie BGŻ BNP Paribas wciela Raiffeisen Bank Polska, a Santander (BZ WBK) integruje Deutsche Bank Polska.

Ten drugi podawany jest przez gazetę jako trzeci zainteresowany Eurobankiem. Pozostałe instytucje wydają się nie być w grze.

- BZ WBK ma unikatową kompetencję polegającą na tym, że zespół do przejęć pracuje obok operacji i proces integracji nie ma wpływu na codzienne działanie banku. Jest jeszcze jeden bank na rynku z takimi umiejętnościami - Alior - powiedział „PB” przedstawiciel sektora bankowego.

Gdyby Alior przejął Eurobank, to z około 75 mld zł aktywów przeskoczyłby BGŻ BNP Paribas i Bank Millennium w hierarchii na rynku. BGŻ integruje Raiffeisena, więc odskoczy rywalom. Ale dla Millennium i Aliora będzie to walka o siódme miejsce wśród banków w Polsce.

- Z punktu widzenia biznesowego Eurobank pasuje dobrze do Millennium, który ma niewielkie kompetencje w consumer finance - powiedział „PB” Michał Konarski, analityk DM mBanku. - Alior kredytów gotówkowych nie potrzebuje, bo ma ich na bilansie aż za dużo. Santander mógłby połączyć Eurobank ze swoim Santander Consumer Bankiem i zbudować gotówkowego giganta - dodał.

