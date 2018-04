Kiedy nastąpi taki moment w Polsce, że na świątecznym stole wódka nie będzie już gościć? - Polecam badania. To są ewidentnie dramaty polskich rodzin, gdzie nie tylko ona i on, ale i ich dzieci. Modne spożywanie alkoholu stało się w grupie młodzieży. I to, co bardzo niepokoi - w grupie młodych dziewcząt - mówi Janusz Piechociński w "Money. To się liczy".

