Nowe przepisy korzystne dla sprzedających na Allegro. Niektórzy nie muszą rejestrować działalności

Fot. Daniel Gnap Jeśli przychody ze sprzedaży przez internet nie przekraczają 1 050 zł miesięcznie, nie trzeba rejestrować działalności

Do niedawna osoby fizyczne, które regularnie handlowały na Allegro, musiały rejestrować działalność gospodarczą. Nowe przepisy są dla nich bardziej korzystne – pod warunkiem, że nie generują dochodu przekraczającego ustawowe limity.

Na najpopularniejszej w Polsce platformie sprzedażowej swoje produkty mogą oferować zarówno duzi producenci, którzy często w ogóle rezygnują z prowadzenia własnych e-sklepów i ograniczają się do handlu wyłącznie przez serwis, jak i osoby fizyczne, które chcą pozbyć się zalegających w szafie niepotrzebnych rzeczy lub nietrafionych prezentów.

Do niedawna każdy, kto regularnie wystawiał przedmioty do sprzedaży, musiał zarejestrować działalność i płacić podatki. Przepisy uznawały, że gdy sprzedaż jest prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, to jest działalnością gospodarczą i nie może być prowadzona bez wpisu do rejestru. Od niedawna obowiązują przepisy, które inaczej regulują, czym jest owa działalność, a co może być wykonywane bez rejestracji.

Prawo przedsiębiorców - zupełnie nowa ustawa

Aby ustalić, kiedy wystawianie przedmiotów na Allegro (czy jakiejkolwiek innej platformie) jest działalnością gospodarczą czy nie, należy odnieść się do ustawy Prawo przedsiębiorców. O nowy akt (zaczął obowiązywać pod koniec kwietnia 2018 r.), który zastąpił obowiązującą przez lata Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta wchodzi w skład tzw. Konstytucji dla biznesu i Planu Morawieckiego i ma być, w zamierzeniu premiera, jednym ze sposobów na ułatwienie życia przedsiębiorcom.

Zobacz też: Działalność incydentalna. Bez rejestracji i składek do ZUS

Nowe przepisy bardziej korzystne dla sprzedających

Ustawa precyzuje, że działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły (art. 3).

O "ciągłości" i "zorganizowaniu" świadczyć będą przede wszystkim częstotliwość wystawiania przedmiotów oraz liczba oferowanych na aukcji rzeczy. Czym innym jest przecież wystawienie zalegających na półce książek, a czym innym codzienne dodawanie sprowadzanych z Chin towarów.

Czytaj też: Konstytucja biznesu wchodzi w życie. Działalność nierejestrowana, ulga na start

Ustawa zawiera jeszcze jedno bardzo korzystne rozwiązanie, z którego mogą skorzystać nawet ci, którzy wystawiają przedmioty w sposób ciągły i zorganizowany. Nie było go w poprzednio obowiązującej ustawie.

Zgodnie z art. 5 "nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia". Do tego osoba ta przez ostatnich 60 miesięcy nie mogła prowadzić działalności.

Oznacza to, że nawet ktoś, kto prowadzi działalność w sposób ciągły i zorganizowany, ale jego przychody ze sprzedaży na Allegro nie przekraczają połowy wysokości minimalnego wynagrodzenia (w tym roku wynosi ono 2 100 zł brutto, więc przychód nie może przekraczać 1 050 zł), to nie prowadzi on działalności gospodarczej. Warunek jest taki, by wystawiający przedmioty w żadnym miesiącu nie przekroczył tego limitu.

Kara za prowadzenie działalności bez rejestracji

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by zarejestrował działalność – nawet jeśli osiąga niskie przychody.

Jeśli przychody przekroczą limit 1 050 zł miesięcznie, sprzedający na Allegro powinien się zarejestrować w CEIDG i wywiązywać się z obowiązków, jakie są nałożone na przedsiębiorców.

Czytaj też: Firmę poprowadzisz bez państwa. Sześć miesięcy bez ZUS staje się faktem

Prowadzenie działalności bez rejestracji (jeśli była ona wymagana) jest wykroczeniem, za które przewidziana jest kara grzywny lub ograniczenia wolności. Złapany na działaniu na czarno ryzykuje ponadto odpowiedzialność karną skarbową. Po udowodnieniu winy, zostanie zobowiązany do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Wykrycie, że ktoś prowadzi działalność za pośrednictwem internetu, naprawdę nie jest dla organów skarbowych trudne, więc ryzyko ujawnienia procederu jest bardzo wysokie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl