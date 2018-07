Amazon szuka pracowników po znajomości. Daje 1200 zł za polecenie

Fot. LESZEK KOTARBA 1200 zł za przyprowadzenie pracownika. Promocja w Amazon obowiązuje do końca sierpnia

Skoro pozyskanie pracownika jest tak trudne, to czemu nie ściągnąć znajomych tych, którzy u nas już są - musieli sobie pomyśleć szefowie polskiego Amazona. Za przyprowadzenie pracownika firma oferuje 1200 zł.

Taka promocja dotyczy pięciu centrów logistycznych Amazona w kraju. Kto może liczyć na 1200 zł brutto? - Przede wszystkim trzeba być już pracownikiem Amazona. Nie można więc przyjść na rozmowę rekrutacyjną z kolegą i liczyć na pieniądze - tłumaczy pracowniczka biura rekrutacji Amazona w podszczecińskim Kołbaskowie. Ale można podpisać umowę i dzień później przyprowadzić już nowego pracownika.

- Jeśli przepracuje on 14 tygodni, wypłacamy 1200 zł - dowiadujemy się w biurze rekrutacji.

1200 zł za przyprowadzenie pracownika. Na to można liczyć w czterech oddziałach Amazona

W Poznaniu i w dwóch centrach we Wrocławiu rekrutacje do Amazona prowadzi zewnętrzna agencja, ale na 1200 zł też można liczyć. - Warunkiem jest 90-procentowa frekwencja w pracy pozyskanego pracownika przez określony czas. Może to być 10, a w niektórych przypadkach 14 tygodni - słyszymy. Promocja obowiązuje również w centrum Amazona w Sosnowcu.

Amazon ma też oddział w Gdańsku, ale tam firma ma centrum technologiczne. Nie poszukuje więc pracowników do magazynów, a raczej informatyków. Czy nagroda za przyprowadzenie pracownika tam też obowiązuje? - Nie mogę udzielać takich informacji - słyszymy tylko.

Promocja nie ma jednak charakteru stałego - obowiązuje tylko do końca sierpnia. W Polsce Amazon zatrudnia na umowach stałych już ok. 14 tys. osób, ale ciągle szuka nowych ludzi. I to się pewnie nie zmieni - amerykańska firma planuje w Polsce otworzyć jeszcze przynajmniej dwa centra.

