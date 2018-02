Amazon inwestuje w Polsce. Magazynów może być dwa razy więcej

Fot. Amazon Amazon ma obecnie trzy centra w Polsce: we Wrocławiu, w Poznaniu i w Szczecinie-Kołbaskowie

Co najmniej dwa nowe magazyny Amazona powstaną w najbliższym czasie w Polsce – wynika z informacji money.pl

Nowe zakłady amerykańskiego giganta miałyby powstać na Dolnym Śląsku oraz w Gliwicach. – Już od dłuższego czasu nasz magazyn dostaje mniej towaru. Może to oznaczać, że rozszerzenie działalności firmy wiązać się będę z mocniejszym wejściem na polski rynek – mówi nam osoba blisko związana z jednym z istniejących magazynów Amazona w Polsce.

Jeśli chodzi o dolnośląską lokalizację, to według naszych ustaleń najprawdopodobniej chodzi o Chojnów pod Legnicą. Podobnie jak i w Gliwicach, teren przyszłej inwestycji znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oznacza to, że Amazon może liczyć na liczne ulgi podatkowe.

Do tej pory amerykańska firma wprowadziła się do trzech miejsc w naszym kraju. Pierwsze znajduje się pod Wrocławiem. Jego otwarciu towarzyszyły kontrowersje. Decyzja o uruchomieniu przedstawicielstwa w Polsce zbiegła się bowiem z protestami w Niemczech, gdzie Amazon był obecny od lat. W Hesji, gdzie znajdowało się największe centrum logistyczne Amazona, strajkowało kilkuset pracowników, którzy domagali się podwyżek. Otwarcie polskiej placówki było postrzegane jako krok do przodu w stosunku do możliwych dalszych roszczeń pracowników w Niemczech.

Jeśli rzeczywiście otwarto by dwa nowe centra firmy na południu Polski, oznaczałoby to, że Amazon miałby już pięć placówek w naszym kraju. Oprócz wspomnianej pierwszej inwestycji pod Wrocławiem, Amerykanie otworzyli jeszcze magazyny w Poznaniu i w Szczecinie-Kołbaskowie. Ta ostatnia, najnowsza inwestycja, ma pochłonąć łącznie ponad 400 mln zł.

To jednak nie koniec, bo głośno mówi się o tym, że możliwa jest jeszcze inna lokalizacja – pod Białymstokiem. O takiej ewentualności pisała w grudniu ubiegłego roku białostocka "Gazeta Wyborcza". Według dziennika zatrudnienie w podlaskim oddziale mogłoby znaleźć nawet tysiąc osób. Nasze źródło potwierdza, że faktycznie coś jest na rzeczy i Amazon jest zainteresowany Białymstokiem.

O komentarz do naszych informacji zwróciliśmy się do biura prasowego polskiego oddziału firmy. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej działalności w Polsce. W zeszłym roku na terenie całej Europy otworzyliśmy 15 centrów logistyki e-commerce. W tym roku również szukamy nowych lokalizacji pod inwestycje w całej Europie, w tym w Polsce – powiedziała Marzena Więckowska, rzecznik prasowy.

Na pytanie, czy ewentualne plany budowy nowych centrów Amazona w Polsce wiążą się z planami wejścia w Polski e-handel, Więckowska odpowiada, że już od 2016 r. strona Amazon.de, pierwotnie przeznaczona dla niemieckich użytkowników, ma polską wersję i umożliwia polskim klientom zakupy i obsługę w ich ojczystym języku.

Na dziś Amazon zainwestował w Polsce ponad trzy miliardy złotych. Zatrudnia u nas ponad dziewięć tysięcy osób.