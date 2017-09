Rekordowy rok Ambry. Polacy piją coraz więcej wina

Fot. webphotographeer/iStockphoto Polacy coraz chętniej sięgają po wino, za to spadła sprzedaż cydru. Ambra odnotowała rekordowy rok

Zysk jaki Ambra osiągnęła w ostatnim roku obrotowym jest najlepszy w historii spółki. Byłby wyższy, gdyby nie oszustwo w czeskim oddziale, które kosztowało spółkę prawie cztery miliony złotych. Jak podaje Ambra, Polacy piją coraz więcej wina, kosztem alkoholi mocniejszych.

- Coraz więcej konsumentów oczekuje wyższej jakości i szerszego asortymentu win - informuje Robert Ogór, prezes Ambry w raporcie rocznym spółki.

Na rynku polskim - najważniejszym dla grupy Ambra, gdzie uzyskuje 79 proc. przychodów- nastąpiło przyspieszenie wzrostu konsumpcji wina o 6,9 proc. rocznie.



Ambra / raport roczny

Rok obrotowy 2016/2017 był dzięki temu bardzo dla Ambry bardzo udany. Dynamika sprzedaży grupy wyniosła 9,1 proc. 460 mln zł to drugie największe przychody w historii spółki. Wzrosły na wszystkich rynkach działalności Ambry.

Rekordowy w historii był natomiast zysk netto. Osiągnął poziom 32,5 mln zł, czyli był o 29 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Zobacz również: Rynek alkoholi w Polsce. Co najchętniej piją Polacy?

Co trzeba podkreślić, to wszystko przy wydarzeniu, które zmniejszyło wynik operacyjny o 3,9 mln zł. W czeskiej spółce Soare Sekt doszło do wyłudzenia. Gdyby nie to, zysk operacyjny zamiast wzrostu o 23,7 proc. (o 8,1 mln zł) odnotowałby dynamikę 39,4 proc. (o 13 mln zł). Zysk netto skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych poprawił się o 10,8 mln zł, czyli o 62,8 proc.

Wybrane wyniki grupy Ambra w roku obrotowym 2016/2017 (mln zł, dane skonsolidowane) mln zł 2016/2017 2015/2016 zmiana % przychody 460,5 422,2 9,1 wynik operacyjny EBITDA 53,2 45,3 17,5 zysk netto 32,5 25,3 28,5 marża EBITDA % 11,5 10,7 0,8 marża netto % 7,1 6,0 1,1 przepływy operacyjne 51,8 34,8 48,8 przepływy inwestycyjne -11,5 -9,0 -27,9 przepływy finansowe -35,8 -23,9 -49,5 Żródło: raport roczny Ambry

Wzrostowi sprzedaży i konsumpcji towarzyszył wzrost oczekiwań płacowych, w szczególności w Polsce i w Rumunii, co spowodowało wzrost kosztów wynagrodzeń grupy o 7,2 proc. Pomimo tego zysk operacyjny zwiększył się o 8,1 mln zł, czyli o 23,7 proc. Gdyby nie oszustwo w Czechach było by to 39,4 proc.

Należąca do spółki firma Centrum Wina - jak podaje Ambra największy dostawca win premium do gastronomii i największa sieć sklepów winiarskich w Polsce - zwiększał sprzedaż w tempie dwucyfrowym. W sklepach Centrum Wina oraz w kanale gastronomicznym przychody były wyższe o aż 15,3 proc. - Potencjał wzrostu jest tu daleki wyczerpania - informuje zarząd Ambry.

Źródłem wzrostu sprzedaży były jednak w pierwszym rzędzie wina stołowe, kierowane do sklepów spożywczych - w tym głównie marka Fresco - których sprzedaż wzrosła w Polsce o 12,8 proc., zdecydowanie powyżej dynamiki rynku. "Najbardziej spektakularny wzrost sprzedaży w roku 2016/2017 osiągnęło wprowadzone do oferty już wcześniej wino Fresco Frizzante" - podała spółka.

Ambra umocniła swoją pozycję na rynku cydru, choć sam rynek według spółki przeżywa spowolnienie i spadającą sprzedaż ilościową uratowano nieco wyższymi cenami. Dzięki temu wartość przychodów wzrosła. „Cydr Lubelski Niefiltrowany i Lodowy zdobywając medale na British Cider Championships - największym międzynarodowym konkursie cydru - udowodniły, że polskie cydry mimo swojej krótkiej historii należą do światowej czołówki” - podaje spółka w raporcie.

Cydr stanowił 6 proc. sprzedaży Ambry w roku obrotowym 2016/2017. Największy udział miały tzw. „wina spokojne” - 46 proc. sprzedaży. Wina musujące (Dorato) to prawie 19 proc. przychodów. 9 proc. dają napoje bezalkoholowe, czyli tzw. szampany dla dzieci Piccolo.

Znaczący wkład w przyspieszenie wzrostu sprzedaży miały również alkohole mocne. "Dobrze rozwijała się sprzedaż brandy Pliska oraz wódki premium Baczewski. Podobnie jak w roku ubiegłym spadała natomiast sprzedaż win typu aperitif" - podała spółka.

Na zagranicznych rynkach działalności grupy Ambra najbardziej dynamiczny wzrost został osiągnięty na rynku rumuńskim, gdzie sprzedaż, liczona w walucie lokalnej wzrosła o 27,6 proc. Kontynuowany był tam wzrost marki Zarea - lidera rynku win musujących, a także wzmocniona została pozycja na rynku brandy i likierów.