Amerykańska ambasador zapytana o zniesienie wiz. Podała konkretną datę

Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce

- Jestem gotowa do końca przyszłego roku zakończyć sprawę wiz - stwierdziła ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. Zadeklarowała, że to jeden z jej priorytetów.



W rozmowie z Piotrem Kraśko na antenie TVN24 Georgette Mosbacher powiedziała, że od czasu nominacji ambasadorskiej ma trzy priorytety. Jednym z nich jest zniesienie wiz dla Polaków.

- Jesteście wspaniałym sojusznikiem, z cała pewnością najsilniejszym w tym regionie. Macie 10 milionów Polaków, którzy mieszkają w Stanach, więc jesteśmy tak czy inaczej spokrewnieni i powiązani ze sobą. Zgadzam się. Ja jestem gotowa, żeby sprawę wiz dla was załatwić. Wiem, że to niełatwy temat. Wszyscy, także moi szefowie, mówią mi, że nie można tak mówić, ale ja i tak to powiem. Jestem gotowa do końca przyszłego roku zakończyć sprawę wiz – powiedziała na antenie TVN24.

Gdy prowadzący zauważył, że Polacy nie potrzebują latać do Stanów do pracy i z łatwością znajdą ją w Europie, za to chętnie wydaliby swoje pieniądze na Piątej Alei w Nowym Jorku, Mosbacher przyznała, że Polacy „zdecydowanie na to zasługują”.

- W zasadzie jest mi wstyd, że wciąż musicie się ubiegać o wizy do USA – dodała.

Kolejne rządy poległy na kwestii wizowej

Walka o zniesienie wiz trwa od lat. Kolejni prezydenci obiecywali, że to już kwestia czasu, ale na deklaracjach się kończyło. Powoduje to ogromne rozżalenie Polaków, gdyż jesteśmy jednym z niewielu europejskich narodów, który potrzebuje wizy nawet na najkrótszy turystyczny wyjazd.

"Prezes Milczarski mobbinguje i nęka". Mocne zarzuty pod adresem szefa PLL LOT

Przed kilkoma miesiącami LOT wraz z pięcioma innymi organizacjami (Fundacją Polska Innowacyjna, Fundacją Teraz Polska, Fundacją im. Cichociemnych, Fundacją Instytut Myśli Schumana i Mastercard) stworzył koalicję, która ma doprowadzić do zniesienia wiz dla Polaków wybierających się do USA. Linie zachęcały do składania wniosków o wydanie wizy – bo to właśnie w procesie wizowym decyduje się kwestia bezproblemowego wjazdu Polaków do USA.

Wystarczy, by odsetek odmów w amerykańskim procesie wizowym spadł do 3 proc. z obecnych 5,9 proc., a Polska zostanie włączona do tzw. Visa Waiver Program. Statystyki trzeba wyrobić w ciągu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 października do 30 września.

