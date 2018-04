Wizy przeszkadzają USA. Amerykanie w końcu to zrozumieli

Fot. Krypto/CC BY-NC-SA 2.0/Flickr Polska stała się dla USA partnerem gospodarczym. Szybko rośnie dwustronny handel między USA a Polską

Perspektywa podróżowania bez przeszkód za ocean nie była nigdy tak realna. Może to się stać już za niespełna rok. Amerykanie zrozumieli, że wizy nie leżą w interesie USA.

Jak wskazuje czwartkowa "Rzeczpospolita", wizy dla Polaków do USA mogą zostać zniesione za mniej niż rok, jeśli odmowy spadną poniżej poziomu 3 proc. do 30 września. Teraz jest ich zaledwie nieco więcej w związku z szybkim wzrostem liczby turystów.

Jak wskazuje Patrick T. McNeil, zastępca konsula generalnego USA w Warszawie, wskaźnik odmów za 2017 r. wynosi 5,92 proc. Spodziewa się jednak niższego poziomu odmów, m.in. z powodu zainteresowania wizami przez bardzo wykwalifikowane osoby.

Jeśli wskaźnik odmów będzie poniżej 3 proc. do 30 września, wówczas do Polski zostanie wysłana grupa ekspertów, która zbada np., jak skuteczność zabezpieczeń przy wydawaniu paszportów oraz jak kontrolowany jest ruch na lotniskach międzynarodowych. Ich decyzja jest kluczowa. Dzięki pozytywnej opinii, Waszyngton poda datę zniesienia obowiązku wizowego. Jak podaje "Rzeczpospolita", mogłoby to nastąpić już na początku roku.

Drastyczne podatki w Polsce. Kaźmierczak: "nawet mafia brała mniej". Zobacz wideo:

Kolejnym warunkiem jest umowa z USA o wymianie informacji ws. zagrożenia terrorystycznego, działalności gangów przestępczych, skradzionych dokumentów podróżnych.

Czytaj także: LOT walczy o zniesienie wiz do USA dla Polaków. Zyskał dużego partnera

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.