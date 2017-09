Antoni Macierewicz: modernizacja armii to koszt ponad 550 mld zł w ciągu 14 lat

Fot. PAP/Piotr Polak Kielce, 05.09.2017. Antoni Macierewicz podczas uroczystości podpisania kontraktu na dostawę karabinów Grot.

- Modernizacja techniczna polskiej armii będzie wymagać nakładów 550 mld zł w ciągu 14 lat - powiedział szef MON Antoni Macierewicz, otwierając we wtorek targi zbrojeniowe w Kielcach. - Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny - stwierdził.

- Polska bardzo chce pokoju, Polska wie dokładnie, co to jest wojna, nie chce wojny - zadeklarował Macierewicz. - I dlatego rząd RP przykłada wielką wagę do przemysłu obronnego, ale także do silnej, dobrze uzbrojonej armii - dodał.

Szef MON powiedział, że Strategiczny Przegląd Obronny "ukazał konieczność reorientacji modernizacji technicznej polskiej armii". Według ministra ta reorientacja będzie wymagała wydatkowania w najbliższym 14-leciu powyżej 550 mld zł.

Macierewicz zwrócił przy tym uwagę, że według planów rządu, zwiększony ma zostać udział wydatków obronnych w PKB.

Macierewicz oczywiście myli budżet całego MON (m. in.płace, emerytury) z wydatkami na modernizację (10,8 mld w 2018). Albo 14 lat z 40. https://t.co/qdNeVL7BlV -- Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) 5 września 2017

Szef MON wyraził przekonanie, że modernizacja techniczna będzie skutecznie realizowana. W tym kontekście wspomniał o wieloletnich programach armatohaubicy Krab, moździerza samobieżnego Rak na podwoziu KTO Rosomak czy mostu pontonowego.

Wideo: Antoni Macierewicz: obserwujemy narastającą agresję ze Wschodu

Za najważniejszą z umów podpisanych na tegorocznych targach, polityk uznał kontrakt na dostawę 53 tys. karabinków Grot Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej dla wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. W jego ocenie, broń ta nie ustępuje najnowocześniejszym konstrukcjom światowym.

Minister podkreślał, że ponad połowa z 618 wystawców kieleckich targów, to firmy polskie.

Macierewicz wyraził też solidarność z Koreą Południową, która w tym roku przedstawia w Kielcach ekspozycję narodową. Szef MON określił kraj ten jako szczególny partner przemysłu obronnego i armii RP. - Bardzo się cieszymy z naszej współpracy i bardzo mocno patrzymy i jesteśmy gotowi do wszelkiej solidarności w sytuacji trudnej dla waszego państwa i narodu - zadeklarował minister obrony narodowej.

- Mimo że spotykamy się z momencie bardzo trudnym dla bezpieczeństwa państw demokratycznych, dla bezpieczeństwa państw wolnego świata, jestem absolutnie przekonany, że zaprezentowana tutaj w Kielcach siła i determinacja skutecznie odeprą wszelkie zakusy tych, którzy by ten ład światowy, pokój i bezpieczeństwo, nasze wartości demokratyczne i nasze wartości narodowe chcieli podważyć - powiedział Macierewicz. Minister ds. administrowania programami obronnymi Korei - stąd pochodzi np. podwozie do Kraba - Jei Guk Jeon wyraził nadzieję na dalszy rozwój polsko-koreańskiego partnerstwa w zakresie obronności.

W XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach bierze udział 618 wystawców z 27 krajów i 67 oficjalnych delegacji zagranicznych. Wystawę narodową zaprezentuje Korea Południowa.

Wśród wystawców są producenci zainteresowani planami modernizacji polskich sił zbrojnych, w tym wprowadzeniem nowych śmigłowców, samolotów myśliwskich, okrętów podwodnych i nawodnych oraz zestawów obrony powietrznej. Swoje nowości prezentuje Polska Grupa Zbrojeniowa - partner strategiczny MSPO.

Wystawie która potrwa do piątku, towarzyszy kilkadziesiąt konferencji nt. obronności, w których wezmą udział naukowcy, dyplomaci i przedstawiciele firm zbrojeniowych. Imprezie towarzyszą targi Logistyka.