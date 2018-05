Głogów niechlubnym rekordzistą. Huta KGHM źródłem szkodliwego arsenu

Fot. REPORTER Mieszkańcy województwa dolnośląskiego mogą narzekać na jakość powietrza. Stężenie arsenu w niektórych miejscowościach przekracza normy

W ubiegłym roku w Głogowie padł rekord przekroczeń norm emisji toksycznego pierwiastka. Jak wynika z raportu wrocławskiego inspektoratu środowiska huta KGHM odpowiada za znacznie większy udział emisji arsenu (As) niż zapowiadała.

Roczna norma dopuszcza stężenie As na poziomie 6 ng/m sześc., w Głogowie w 2017 r. było to aż 30,2 ng/m sześc. - czytamy na portalu www.gazetaprawna.pl. Na dodatek wrocławski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport, z którego wynika, że KGHM ma na sumieniu znacznie większy udział emisji arsenu niż deklarują.

Co jest przyczyną problemów Głogowa? Eksperci zauważają, że kluczową rolę odgrywa bliska lokalizacja Huty Miedzi Głogów (HGM). W Legnicy, siedzibie huty Polska Miedź, nie wygląda to lepiej. W 2017 roku stężenie AS wyniosło tam 161 proc. normy, a w latach 2005-2008 i 2012-2017 była ona przekraczana w granicach 133-300 proc. W Głogowie teraz jest ponad 500 proc.

Według badań naukowców pierwiastek jest rakotwórczy. Może doprowadzić do podrażnień dróg oddechowych, zaburzeń układu krążenia, a nawet śmierci na skutek zapaści.

