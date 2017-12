Polacy chcą elektrowni jądrowej. Potrzeba co najmniej 75 mld zł

Fot. Reporters / EUREKA 42 proc. Polaków godziłoby się nawet na zlokalizowanie atomówki w swojej okolicy.

Budowę elektrowni jądrowej w kraju popiera 59 proc. Polaków, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Energii (ME) w listopadzie 2017 r. Duża część zgodziłaby się nawet na zlokalizowanie atomówki w swojej okolicy.

Zdecydowane poparcie dla budowy elektrowni wyraża co czwarty Polak. To o 4 pkt proc. więcej w stosunku do badania przeprowadzonego w 2016 r. Przeciwko tej inwestycji jest 35 proc. badanych, w tym zdecydowanie przeciw 16 proc. - podało w komunikacie Ministerstwo Energii.

"Na uwagę zasługuje fakt, że 42 proc. respondentów zgodziłoby się na zlokalizowanie elektrowni jądrowej w swojej okolicy" - czytamy dalej.

Jeżeli decyzja o budowie elektrowni jądrowej zapadłaby w tym roku, to uruchomienie pierwszego bloku miałoby miejsce w okolicach 2029 albo i 2030 r - zapewniał szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jak szacowało ministerstwo, na budowę 3 bloków jądrowych potrzeba 75 mld zł.

Kto powinien sfinansować jej budowę?

Badanie wskazało, że 76 proc. Polaków uważa, że budowa polskiej elektrowni jądrowej powinna zostać zrealizowana przy aktywnym udziale państwa.

Taki sam odsetek społeczeństwa zgadza się na finansowe wsparcie państwa w celu zapewniania sprawnej realizacji inwestycji.

Ja pisaliśmy w money.pl, decyzja zapadła - w Polsce będzie elektrownia atomowa. Teraz pozostała już tylko kwestia lokalizacji i tego, kto sfinansuje inwestycję. W grze są pomorskie Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec.

Resort rozwoju uważa, że najkorzystniejszy byłby zakup technologii od Francuzów. Atom mógłby ocieplić relacje gospodarcze z Paryżem. Ministerstwo energii z kolei mówi o technologii chińskiej i koreańskiej. Tyle że takie reaktory w Europie nie pracują i będą dopiero wymagały certyfikacji.

O chińskim atomie pisaliśmy zresztą w money.pl. - Ceny w Chinach są dużo niższe niż zachodnie. Średni koszt waha się między 3,5 a 4,5 mld dol. za 1000 MW. A są to elektrownie rzetelne i sprawdzone - wyjaśniał prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Elektrociepłownie atomowe w kilku miastach Polski:

Jego zdaniem polski rząd nie ma powodu, by odmówić Chińczykom współpracy. - Choć ich doświadczenie w energetyce jądrowej jest stosunkowo krótkie, to rozwija się bardzo szybko. Budują średnio około 4-5 bloków rocznie. W ciągu dekady staną na czele stawki i będą najbardziej liczącym się graczem w energetyce jądrowej - zaznacza ekspert NCBJ.

Dobry sposób na ekologię

"Wyniki badania wskazują, że 65 proc. Polaków uważa budowę elektrowni jądrowej - która jest niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii - za dobry sposób walki ze zmianami klimatu. Dla 67 proc. respondentów realizacja tej inwestycji oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju" - wskazano również.

Temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest ważny dla 71 proc. respondentów. Ponad 73 proc. badanych słyszało o planach realizacji tej inwestycji w kraju.

Jako źródło informacji o energetyce jądrowej Polacy najczęściej wskazywali Internet (39 proc.), a następnie telewizję (22 proc.) oraz prasę (15 proc.). Zdecydowana większość respondentów (90 proc.) dostrzega potrzebę kampanii informacyjnej poświęconej energetyce jądrowej.

Badanie opinii zostało realizowane przez ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w listopadzie 2017 r. na reprezentatywnej próbie 2000 osób w wieku 15-75 lat. Badania dotyczące stosunku Polaków do budowy siłowni jądrowej prowadzone są na zlecenie resortu od 2012 r.