Autostrada A1. Umowa na nowy odcinek podpisana [MAPA]

Z Gdańska do Czech w pięć godzin? Tak ma być już za niespełna cztery lata. Podpisano umowę na budowę nowego odcinka.

Odcinek, który powstanie między Częstochową a granica województwa łódzkiego, będzie miał 17 km. To jeden z pięciu dotychczas brakujących odcinków autostrady A1.

Wykonawcę odcinka wybrano w maju tego roku. Została nim firma Polaqua, która przedstawiła ofertę opiewającą na 596,5 mln zł brutto.

Fragment autostrady A1 między węzłami w Tuszynie a Piotrkowem Zachód będzie miał dwa pasy ruchu. Natomiast między Piotrkowem Zachodnim i Piotrkowem Południe będą dwie jezdnie po cztery pasy ruchu każda. Trasa między Piotrkowem Południe i Częstochową zostanie rozbudowana do trzech pasów w każdą stronę.



W podpisywaniu umowy uczestniczył m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślił on, że chciałby, aby wszystkie umowy na budowę pozostałych czterech odcinków A1 podpisano do końca sierpnia. Zwrócił uwagę na to, że droga ta to ciąg, który przebiega przez całą Polskę – dlatego musi powstać jak najszybciej.

Podpisanie umowy na budowę odcinka Tuszyn-Łódzkie to zwieńczenie wielu lat starań. Na całą inwestycję budowy pozostałych etapów zabezpieczono w Krajowym Funduszu Drogowym ok. 4 mld zł.

Dziś wiceminister inwestycji i rozwoju powiedział, że we wrześniu GDDKiA złoży wniosek o dofinansowanie budowy fragmentu Tuszyn-Łódzkie ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ten sposób pula pieniędzy urośnie z 600 mln do 2 mld.

