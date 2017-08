Mają oddać państwu 895 mln zł. Pierwsza odpowiedź Autostrady Wielkopolskiej

Fot. REPORTER Autostrada Wielkopolska zarządza odcinkiem autostrady A2

"Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska SA podejmie decyzję co do dalszego postępowania dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem stanowiska Komisji Europejskiej" - napisała w odpowiedzi na nasze pytania Autostrada Wielkopolska SA, spółka należąca w 43 proc. do Sebastiana Kulczyka.

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że Autostrada Wielkopolska, która jest operatorem odcinka A2, musi zwrócić Polsce 895 mln zł. To część pieniędzy, które dostała od państwa w ramach rekompensaty za zmianę przepisów dotyczących płacenia za przejazd ciężarówek po autostradach, przyjętych w 2005 roku.

Jak czytamy w oświadczeniu, Autostrada Wielkopolska nie chce na razie komentować sprawy. Do tej pory wciąż bowiem nie dostała pisemnego uzasadnienia decyzji i opiera się jedynie na informacji ze strony internetowej Komisji Europejskiej.

Jak podała w piątek Komisja, "szczegółowe dochodzenie rozpoczęte w czerwcu 2014 r. potwierdziło, że AW SA miała prawo do otrzymania rekompensaty w ramach umowy koncesyjnej z Polską w celu przywrócenia oczekiwanej sytuacji finansowej sprzed zmiany polskich przepisów w 2005 r. Jednakże w dochodzeniu Komisji potwierdzono, że władze polskie oparły się na nieaktualnych danych z 1999 r. Doprowadziło to do zawyżenia spodziewanych przychodów AW SA z opłat za przejazd pojazdów ciężarowych w przypadku braku zmian legislacyjnych".

Urzędnicy w Brukseli stwierdzili, że różnica między faktycznie wypłaconą kwotą rekompensaty a zaktualizowanym szacunkiem opartym na danych liczbowych z 2004 r. była nieuzasadnioną korzyścią gospodarczą dla AW SA, co narusza unijne zasady pomocy państwa.

Interes Skarbu Państwa jest interesem nadrzędnym, dlatego jesteśmy usatysfakcjonowani rozstrzygnięciem - tak minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk skomentował piątkową decyzję KE.

W przepisach UE wymaga się co do zasady odzyskania pomocy państwa niezgodnej z tymi regulacjami. Inaczej powodowałaby ona zakłócenia konkurencji.

KE podkreśliła, że zasady pomocy państwa nie przewidują grzywien, a odzyskanie pomocy nie ma na celu ukarania danego przedsiębiorstwa. Chodzi tylko o przywrócenie równego traktowania wszystkich przedsiębiorstw.