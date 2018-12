Badanie: Ważniejsza jakość niż cena. Tak dzisiaj Polacy kupują gotowe dania

Blisko 80 proc. ankietowanych z dużych miast kupuje gotowe dania. Prawie 40 proc. badanych chce przede wszystkim w ten sposób zaoszczędzić swój czas. Co ciekawe, niespełna 50 proc. respondentów robi takie zakupy zupełnie spontanicznie. A niecałe 40 proc. konsumentów przyznaje, że zaopatruje się w tego typu towary aż 4 razy w tygodniu. Z kolei ponad 50 proc. kupujących sprawdza skład produktu, a przeszło 30 proc. zwraca uwagę na promocyjną cenę.

Widać też, że oferta mocno się poszerza. Dotyczy to szczególnie warzywnych potraw. Według relacji producentów, ich udział w rynku odnotował nawet kilkunastoprocentowy wzrost. Do tego prognozy na przyszłość zakładają jeszcze większą zwyżkę, co podkreślają eksperci komentujący wyniki badania Grupy AdRetail oraz Hiper-com Poland.

Zakaz handlu w niedzielę. Kto może stanąć za ladą

Jak zauważa Maciej Tygielski, szef sprzedaży w Grupie AdRetail, początkowo na rynku dań gotowych dominowały zupki. One stanowiły stosunkowo niewielki element całodziennego planu żywieniowego. Natomiast dziś oferta jest znacznie szersza i lepsza jakościowo. Są osoby, które w zasadzie tylko i wyłącznie bazują na gotowych potrawach. Wcześniej to nie miało miejsca.

– W dużych miastach żyje się coraz szybciej i intensywniej, najczęściej więc stawiamy na wygodę oraz oszczędność czasu. Dania gotowe są dla takich konsumentów doskonałym rozwiązaniem. Ponadto jest dostęp do większej liczby sklepów, a zatem każdy znajdzie coś dla siebie – dania mięsne, wegetariańskie, dietetyczne, na zimno, bio i eko – mówi Katarzyna Grochowska, Projekt Manager z Hiper-com Poland.

Zdaniem ekspertów z branży, ten trend się utrzyma. Już teraz można stwierdzić, że oferta rozwija się bardzo dynamicznie, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów. Jak zaznacza Beata Łosiak, PR Manager z firmy Hortex, w ciągu ostatniego roku rynek dań gotowych na bazie warzyw wzrósł o kilkanaście procent. I co ważne, prognozy na najbliższą przyszłość zakładają dalszy wzrost popularności mrożonek.

– Choć rynek zmienia się bardzo intensywnie, na czele stawki niezmiennie znajdują się pozycje klasyczne. Decyzje konsumentów często są uzależnione od obowiązującej mody żywieniowej. W ostatnich latach szczególnie silnym trendem stała się kuchnia roślinna. Propozycje wegetariańskie czy wegańskie są coraz częściej poszukiwane w sklepach. Wyraźnie widzimy również zwrot w stronę potraw orientalnych – informuje Paweł Wojciechowski, członek zarządu, dyrektor handlowy na Polskę i Europę Centralną FRoSTY.

Z badania również wynika, że 46 proc. ankietowanych dokonuje zakupów dań gotowych spontanicznie. W opinii Katarzyny Grochowskiej, konsumenci nie zawsze planują wizytę w sklepie. Idą do niego, gdy mają czas, a o tym, co wrzucić do koszyka, często decydują na miejscu. Obecne trendy pokazują, że polski klient zwraca większą uwagę na jakość niż cenę. Nie będzie więc starał się ograniczyć wydatków. Zakupów nie zaplanuje, tylko zrobi je spontanicznie.

– 39 proc. badanych kupuje takie dania 4 razy w tygodniu i to będzie stopniowo się zwiększać. Gotowanie na 3 dni mamy już za sobą. Żyjemy w czasach, w których łatwo jest zmieniać jedzenie z dnia na dzień. Można się o tym przekonać nie tylko w sklepach, ale również, kiedy do biura dociera dostawca z szeroką ofertą. Tam nikt nie planuje, co wybierze danego dnia – stwierdza Maciej Tygielski.

Większość, bo 51 proc., badanych szczególnie zwraca uwagę na skład gotowych dań. Eksperci nie są tym zaskoczeni. Beata Łosiak podkreśla, że dla konsumentów coraz większe znaczenie mają także walory zdrowotne spożywanych produktów. Dla nich idealnym rozwiązaniem są mrożone dania. Powstają z wybranych warzyw, które trafiają do produkcji tuż po zbiorach. Dzięki błyskawicznemu mrożeniu zachowują to, co w nich najcenniejsze, czyli witaminy i minerały.

– Obecnie panuje trend jakości. Cena już od dłuższego czasu nie gra pierwszych skrzypiec. Dotyczy to w tej chwili praktycznie całego rynku FMCG, dania gotowe nie są tu wyjątkiem. Konsument może wybierać spośród bardzo wielu różnych towarów. Konkurencja jest więc ogromna i to na składzie powinni skupić się w tej chwili producenci tego segmentu – dodaje projekt manager z Hiper-com Poland.

Jak podkreśla szef sprzedaży w Grupie AdRetail, badanie także potwierdza większą ufność konsumentów do dań gotowych. Wpływ na to ma m.in. powszechny dostęp do informacji. Według eksperta, dzisiaj po prostu nie da się bazować na słabej jakości. Taka firma jest skazana na porażkę ze względu na powszechny dostęp do narzędzi komunikacji w social mediach.

– Nie tylko osoby żyjące w biegu sięgają po dania gotowe. Częściej decydują się na nie także rodziny, te większe i mniejsze. Nie chodzi jednak tylko o oszczędność czasu. Konsumenci wybierają je ze względu na zaufanie do danej marki. Ponadto sięgają po dania, jakich jeszcze nie znają lub nie potrafią sami przyrządzić w domu, a także te z egzotycznymi składnikami, które trudno im kupić w pobliskim sklepie – podsumowuje Paweł Wojciechowski z FRoSTY.

Badanie zostało zrealizowane przez Grupę AdRetail oraz Hiper-com Poland na terenie 10 dużych miast. Ankieta była przeprowadzona na przełomie października i listopada br. wśród 548 osób bezpośrednio robiących zakupy w sieciach handlowych, głównie w hipermarketach, dyskontach, supermarketach i sieciach convenience. Uczestniczyły w niej tylko te osoby, które na wstępie rozmowy wyraźnie zadeklarowały, że regularnie same robią zakupy spożywcze – minimum raz w tygodniu.

